Gabriele Rataj

Garzau-Garzin (Freie Autorin) "Das Programm ist fertig, beinahe jede Woche bis Ende August ist festgemacht. Wir haben sogar Manfred Maurenbrecher drin", kündigt Scarlett O’ am Telefon zur kommenden sommerlichen und mittlerweile fünften Konzertreihe im "Wolfserwartungsland" von Liebenhof im Naturpark Märkische Schweiz an.

Das Sänger-/Musikerpaar Scarlett O’ und Jürgen Ehle (u. a. lange schon bekannt aus ehemals "Wacholder" und "Pankow") lebt derzeit genauso eingeschränkt wie alle Künstler. Beide mussten ihre lange geplanten getrennten Tourneen absagen und hoffen nun auf die Saison für ihre längst bei vielen beliebte Konzertreihe im Garten im Weidendom. Deren Beginn musste zwangsläufig verschoben werden. Sie hoffe inständig, dass es mit den Einschränkungen wegen Corona bis zum Pfingst-Wochenende vorbei sei und sie am 30. Mai starten könnten, sagt die Sängerin. Denn für die lauen Sommerabende haben die beiden einiges in petto.

Zwei Geburtstagskonzerte

Neben der bekannten Eigenmarke "Wiedersingen" zum Ein- und Ausstieg der Gartenkonzerte gibt Scarletts langjähriger Künstlerkollege Jörg "Ko" Kokott im Juni den Besuchern und sich selbst zum 65. zwei Geburtstagskonzerte – solo und mit Christian Georgi. Wer die Programme von Scarlett 0’ zu Leben und Liedern der Gisela May sowie zu Emilie Fontane noch nicht kennt, hat im Juni Gelegenheit, das nachzuholen.

Mit der Liedermacherin Barbara Thalheim, Jazz-Legende Uschi Brüning mit Lukas Natschinski und dem Stern-Combo-Meißen-Sänger Manuel Schmid haben die zwei Liebenhofer weitere musikalische Trümpfe auf der Hand. Und zudem steht eine Taufe/Premiere der neuen Vereinigung Oscar-Sisters an: Mit der Hausherrin bilden Tina Powileit und Frauke Pietsch ein Trio. Das macht neugierig. Das gilt auch für die Bilder einer leidenschaftlichen Hobbymalerin, die neben den bekannten Feldstein-Objekten von Helmut Lattwin künftige Konzertabende gleichermaßen zu einem Galeriebesuch werden lassen können.

Scarlett O’ möchte sich in dem Zusammenhang gleichzeitig bedanken. Freunde, Fans, Besucher des Sinneswandel-Projektes in Liebenhof hatten schon im Vo­raus angekündigt, je zwei Karten für jedes Sommerkonzert zu kaufen. Solche Absichten machten in der gegenwärtigen Situation das Herz warm, sagt sie bewegt, doch natürlich werde das nur gegen Leistung, d. h. Konzert, geschehen. Vorbestellungen sind nun aber ab sofort möglich.

Wer jedoch nicht bis Pfingsten warten will, um Stimme und/oder Instrument aus Liebenhof zu hören, der kann sich eine der CD bestellen oder auch in den sozialen Netzwerken vorbeischauen. "Wir haben mit Kölner und anderen Freunden, jeder an seinem Heimarbeitsplatz, einen Titel eingespielt", erzählt Scarlett. "Der ist jetzt auf der Höhner-Facebook-Seite zu finden."

Info:www.scarlett-o.de/sinneswandel