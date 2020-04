Bärbel Kraemer

Belzig Am 22. August 1917 wurde diese Ansichtskarte aus Belzig geschrieben und noch am gleichen Tag mit der Post befördert. Auf der Abbildung dargestellt ist die v. Tschirschky-Straße mit dem Kreishaus und einem sich anschließenden Beamtenwohnhaus. Der Straßenzug trägt heute den Namen Niemöllerstraße. Die Empfängerin der Postkarte, ein gewisses Fräulein Annie Nuthmann, lebte damals auf dem Gut Lasbek bei Tremsbüttel. Gut möglich, dass die junge Frau dort auch in Stellung war. Ein Adresszusatz lässt die Annahme zu. Die Schreiber der Karte waren wiederum Annies Eltern. Sie teilen mit, wieder gut daheim angekommen zu sein - und auf dem Heimweg Onkel Bruno in Berlin und Großmutter Winter einen Besuch abgestattet zu haben. Doch wo lebten die Nuthmanns? Wahrscheinlich in Belzig. Zumindest gab es um jene Zeit eine gleichnamige Familie in der Stadt. Ein gewisser Schrankenwärter Nuthmann versah am Wärterposten 45 an der Berlin-Wetzlarer Eisenbahnlinie seinen Dienst. In der Erinnerung von älteren Einwohnern ist noch heute "Nuthmanns Birkenwäldchen". Es befand sich in der Nähe der ersten Bahnbrücke an der Chaussee nach Niemegk. Dort hielt die Familie für Spaziergänger Erfrischungen bereit. Gut möglich, dass Annie Nuthmann dort ihre Kindheit verlebte.