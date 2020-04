Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Krankenhauses Märkisch-Oderland, Dr. Christian Jenssen, ermutigt die Menschen, im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus einfache selbst gefertigte Mund-Nasen-Masken zu tragen.

Noch wisse niemand, was die Regierung für die Zeit nach Ostern beschließen werde. "Aber wenn beispielsweise Kindergärten, Schulen oder sogar Restaurants unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen, gilt es nicht nur, sich an die Abstandsregeln zu halten. Dann wäre es auch extrem wichtig, dass alle solche Masken tragen", sagt er. "Das ist eigentlich immer wichtig, wenn viele Menschen auf engem Raum sind, insbesondere beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln."

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Während es in Asien normal sei, sich mit Masken vor Viren zu schützen, sei es hierzulande nicht Teil der Alltagskultur. "Dabei ist es effektiv, wie Taiwan und Singapur zeigen, die die Krise gut im Griff haben", sagt Jenssen. Er bezieht sich auch auf eine Studie, die Anfang April im renommierten Wissenschaftsjournal "Lancet" veröffentlicht wurde. In einem Experiment wurden 246 Menschen – 111 davon hatten eine Viruserkrankung – in eine Glasbox gesetzt. "Man hat sie mit und ohne simplen Mund-Nasen-Schutz in dieser Testapparatur atmen lassen und mit einem Filtersystem die Konzentration der Viruspartikel gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass insbesondere bei Coronaviren Fremd- und Eigenschutz durch diese Masken sehr effektiv sind."

Schutzmasken schützen Mitmenschen

Inzwischen, sagt Jenssen, sei es wissenschaftlich erwiesen, dass jeder, der einen einfachen Mund-Nasen-Schutz trage, seine Mitmenschen effektiv schützen könne. Mehrlagige Baumwollmasken beispielsweise, wie sie derzeit vom Team "Dorfscheune Prädikow" und befreundeten Initiativen in den Nachbarorten gefertigt werden, könnten mindestens 70 Prozent der Viren aus der Ausatemluft filtern. Die meisten dieser Do-It-Yourself-Masken hätten einen zusätzlichen Einschub, in den man Vlies, Tee- oder Kaffeefilter einlegen könne. "Kaffee- und Teefilter erhöhen den Schutz auf 90 bis 93 Prozent." In einer Gruppe von Menschen, die alle diese Masken tragen, sei eine gegenseitige Infektion nahezu ausgeschlossen, wenn auch das Abstandsgebot eingehalten werde.

Nach dem Hilferuf des Krankenhauses MOL, selbst genähte Masken zu produzieren, erreichten die beiden Standorte in ­Strausberg und Wriezen hunderte Stück von Mitarbeitern, Vereinen, aber auch vielen Einzelpersonen. Die von den Initiativen rund um seinen Wohnort Prädikow gefertigten Exemplare bringt Jenssen selbst zu seinen Kollegen mit. Inzwischen sei es gelungen, jeden der 634 Mitarbeiter des Krankenhauses mit mindestens zwei selbst genähten Mund-Nasen-Masken auszustatten. Durch einfaches Auskochen können sie nach dem Benutzen wieder eingesetzt und überall dort getragen werden, wo professionelle medizinische FFP2- bzw. FFP3-Masken (sie bieten 95 und 99 Prozent Schutz) nicht getragen werden müssen. Er benutze die medizinischen Masken nur in der Endo­­­­-s­kopie und auf der Infektionsstation, sagt Jenssen. Seine Kollegen seien den vielen Maskennähern sehr dankbar. "Die Mitarbeiter freuen sich, dass die Leute von außen sie unterstützen und Solidarität zeigen. Und sie fühlen sich sicherer."

Berührender Brief an Strausberger Personal

Berührt hat die Mitarbeiter die achtjährige Charlotte Klocke, die in einem Brief ihre Wertschätzung und Achtung für die Arbeit der Pflegekräfte und Ärzte zum Ausdruck brachte – verbunden mit einem Bild von sich an der Nähmaschine. "Ihre Familie hatte ihr von unserer Arbeit im Krankenhaus berichtet", sagte Geschäftsführerin Angela Krug. Den Brief brachte das Mädchen mit mehreren Masken zum Standort Wriezen. "Über diese Geste haben wir uns riesig gefreut, weil es zeigt, dass unsere Arbeit in der Bevölkerung geschätzt und gewürdigt wird", sagte Angela Krug.