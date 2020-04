Bärbel Kraemer

Belzig "Das behagliche Empfinden, wieder über die lange grämliche Winterzeit hinaus zu sein, kam während der schönen Tage des Osterfestes mit vollem Nachdruck über uns. Herrschte auch am ersten Festtage ein etwas unbequemer rauerer Wind, waren sie doch im allgemeinen dazu angetan, dem abgerackerten Menschen erquickende Ruhe und nachhaltige Erholung zu bescheren. Unser Herz öffnete sich willig dem beseligenden Wehen des Osterfestes; der Kopf war wieder klar geworden, die Augen schauten wieder hell in die Zukunft hinein, und all die Menschen im Festputz, die sich fröhlich über die sonnenbeglänzten Fluren ergossen, hatten kein anderes Sinnen als das, wieder einmal Ostern feiern zu dürfen und im Frühling zu sein". Mit diesen Worten beschrieb Alexander Mallwitz, der Herausgeber des "Zauch-Belziger Kreisblatts" die Ostertage des Jahres 1911 in Belzig.

Für die Kinder in der Stadt und den umliegenden Orten ging es damals sicher auch hinaus ins Grüne, um Ostereier trudeln zu lassen. In einigen Gegenden wurde dieser Spaß auch Ostereier kotzeln genannt. Ein Brauch, der sich in vielen Familien bis in die heutige Zeit bewahrt hat. Wenn auch nicht mehr ganz soviel Zeit und Liebe in den Vorbereitungen investiert wird wie früher. Mit viel Vergnügen hatten die Kinder einst schon Tage vor dem Osterfest Rinnen gezogen und diese teilweise sogar mit Moos ausgepolstert. Die bunten Eier ließen sie dann darin rollen. Wessen Ei am weitesten kam, war der Sieger. Knacksten die Eierschalen an, wurden die Ostereier gleich an Ort und Stelle verzehrt.

Gefärbte Ostereier kannte man bereits im Mittelalter. Sie wurden verschenkt und auch Verstorbenen ins Grab gelegt. Rot war die bevorzugte Farbe. Sie stand stellvertretend für das Blut Christi und galt als Farbe des Lebens sowie der Freude. Künstliche Ostereierfarben gibt es seit gut 80 Jahren. Doch diese leistete sich kaum jemand. Schließlich konnte man mit dem Kochwasser von Zwiebelschalen Ostereier braun und mit Rotkohlwasser rote Eier färben. Wenn dann noch eine Speckschwarte zur Hand war, konnten die Prachtstücke im Nest glänzen.

Das Ei - als Symbol des Lebens, der Reinheit und Fruchtbarkeit - war zudem auch eine Naturalabgabe. Als Opfer aber auch als Liebesgabe für Pastoren und Lehrer.

Noch im 19. Jahrhundert standen den Lehrern, die in den Dörfern zugleich das Küsteramt bekleideten, von jedem Hüfner-, Kossäten-, Büdner- und Hirtenkind das im schulpflichtigen Alter war, eine bestimmte Anzahl von Eiern zu. Diese Abgabe war von der Regierung vorgeschrieben und wurde dem Gehalt des Küsters angerechnet. Abgabetag war stets Gründonnerstag. Da man die plötzlich einsetzende Eierflut oft nicht verbrauchen konnte, wurden mit der eigentlichen Steuer Ei, dann auch Bedürftige bedacht.

Ostern war damals zugleich ein wichtiger Zeitpunkt im Leben der jungen Menschen - das Schuljahresende und der Schuljahresanfang gehörten zu Ostern. Zu den Speisen des Osterfestes gehörten neben bunt gefärbten Ostereiern, aus Kuchentag gebackene Osterhasen und Osterlämmer.

Viele Ostersitten und Gebräuche gerieten im Lauf der Zeit in Vergessenheit. Dazu gehört beispielsweise der Brauch des Osterwassers schöpfen. In aller Frühe, solange sich die Sterne im Wasser spiegelten, sollten junge Mädchen zu einem fließenden Gewässer laufen. Dort hieß es, sich stillschweigend das Antlitz und die Hände zu waschen, danach Wasser zu schöpfen und dieses behutsam nach Hause zu tragen. Osterwasser, so glaubte man, sei heilsam, befruchtend und Segen bringend, sollte Anmut und Jugendfrische verleihen. Wurde auf dem Rückweg jedoch nur ein einziges Wort gesprochen, verflogen die wundersamen Kräfte des Wassers.

Einzig der Brauch der Osterfeuer hat sich vielerorts erhalten.