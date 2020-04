Andrea Linne

Eberswalde/Bernau (MOZ) Polizei, Ordnungskräfte, Feuerwehren und Außendienst der Kreisverwaltung Barnim sowie Dezernenten sind am gesamten Osterwochenende verstärkt im Einsatz.

Sie kontrollierten die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung, die vorsieht, dass sich keine Gruppen versammeln dürfen und nur zu den Personen eines Haushalts eine weitere, fremde dazukommen darf.

Vor allem an beliebten Ausflugszielen wurden Kontrollen durchgeführt, Besucher auf die Abstandsregeln hingewiesen, Personalien bei Verstößen notiert.

Dennoch sind Gruppen von Motorrad- und Radfahrern unterwegs, weil schönes Wetter in die Natur lockt. Auch in Kleingartenanlagen wird stärker als sonst kontrolliert, sodass sich keine nachbarschaftlichen Versammlungen am Osterfeuer bilden können. Die sind sowieso untersagt.

Immer wieder müssen die Beamten und Ordnungsamtsmitarbeiter zwischen Eichhorst und Chorin sowie am Treidelweg in Eberswalde oder im Lenné-Park in Blumberg, am Liepnitzsee oder Gorinsee im Niederbarnim auf das Einhalten der Bestimmungen hinweisen.

