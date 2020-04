Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Das Osterfest 2020 wird sich in Anbetracht der weltweiten Corona-Krise und ihrer inzwischen daraus notwendigen Schutzmaßnahmen für uns alle deutlich vom sonst üblichen Geschehen unterscheiden. Wir wollen an etliche Bräuche erinnern, die in unserer so modernen Zeit weiterhin lebendig sind, aber auch einige inzwischen vergessene Gepflogenheiten der Brandenburger Revue passieren lassen.

Da gibt es beispielsweise heutzutage weiterhin vielerlei Basteleien im Familienkreis, es werden Eier gefärbt und mit geschickten Händen bemalt. Ausfallen indes müssen diesmal leider solche Rituale wie die mittlerweile traditionellen Feuer in vielen Orten ebenso wie das Osterbaumfest in Mahlenzien. Zugleich sei an das vor allem auf dem Marienberg bei Familien mit kleinen Kindern beliebte Eiertrudeln erinnert, für das es wie auch beispielsweise im Birkenwäldchen (Wasenberg) an der Landstraße nach Mötzow eigentlich beste Bedingungen gibt. Bereits zum Ausklang des 17. Jahrhunderts war übrigens das Verstecken von zumeist reich verzierten Hühnereiern als Symbol der Fruchtbarkeit in Mode gekommen. Im dereinst selbständigen Fischerstädtchen Plaue sowie auch im benachbarten Kirchmöser wurde bis in die 1920-er Jahre hinein zum Fest das sogenannte Eierrudern veranstaltet. Nicht unerwähnt bleiben soll natürlich das vielerorts bevorzugte Osterwasser, dem man ganz besondere Kräfte nachsagte.

Zu diesem höchsten Fest des Christentums anlässlich der Auferstehung von Jesu Christi nach dessen Kreuzigung gab es seitens geschäftstüchtiger Gastwirte schon während des 19. Jahrhunderts eine Reihe von Einladungen. In und um Brandenburg lockten da vielerlei Veranstaltungen. So verkündete das 1840 im hiesigen "Anzeiger" eine der zahlreichen Offerten: "Wenn es einer Gesellschaft gefällig ist, mit einem neuen Kremser-Wagen auf acht Druckfedern zu zwölf Personen nach dem Neuen Krug zu fahren, belieben sie sich zu melden in der Steinstraße No. 404 bei Koltermann". 1823 erging übrigens ebenfalls schon ein verlockendes Angebot dorthin: "Beim Gastwirt Brombach werden am zweiten Festtage ein Tuch und eine Pfeife ausgekegelt, und am dritten Tag ist im Neuen Krug Gänsegreifen. Für Tanz- und Unterhaltungsmusik wird an beiden Tagen gesorgt". Später entstand in der kleinen Siedlung, die ab 1824 Wilhelmsdorf hieß, die Gaststätte "Zur Post". Auch diese Restauration, u.a. von Emma Romann geführt, erfreute sich regen Zuspruchs. Anfang des 20. Jahrhunderts empfahl sich Wilhelmsdorf (einst von Friedrich II., dem Alten Fritz, als Spinnerkolonie gegründet) sogar als "Luftkurort". Selbst auf colorierten Ansichtskarten befand sich fortan ein entsprechender Aufdruck als Werbung par excellance.

Zu Fuß oder mit dem bereits erwähnten Kremser und später dann auch per Fahrrad ging es für die Brandenburger vor allem an Feiertagen wie eben zu Ostern hinaus ins "Jrüne". Zahlreiche Restaurationen, ob Malge, Buhnenhaus, das Landhaus an der Plane, die Neue Mühle oder auch das Caféhaus Görden und die Kolonie Bohnenland standen da hoch im Kurs. Weitaus schneller war von den Havelstädtern natürlich die "Höhengaststätte" Marienberg zu erreichen. Zu den engagierten Gastwirten auf der Malge gehörte der 1874 geborene Otto Böning. Er – achtes Kind von insgesamt 12 Mädchen und Jungen einer aus Biederitz bei Magdeburg stammenden Familie – hatte dieses idyllisch am Breitlingsee gelegene Ausflugslokal gepachtet. Schon damals war es viel und gern besucht, so in zunehmendem Maße von jenen Ausflüglern, die nun mit Vergnügungsdampfern oder sogar eigenen Booten dorthin kamen. "Böning, eine große stattliche Erscheinung mit vollem schwarzen Haar und einem gepflegten Knebelbart", war ein Anhänger der Lehren von Pfarrer Kneipp. So unterzog er sich selbst gern den inzwischen immer beliebter werdenden feuchten Behandlungen. Leider sprach er aber auch gern dem Alkohol zu. Böning starb, nachdem er in Gransee noch einen renommierten Gasthof übernommen hatte, schließlich an Leberkrebs.

Vielerlei Abwechslung wurde zudem außerhalb Brandenburgs geboten. Eine Offerte, die 1890 im "Anzeiger" erschien, versprach da so einiges beispielsweise in Schmerzke: "Den 2. Osterfeiertag ist Napfkuchentanz um den 3. Hahnenschlag". Innerhalb unserer Heimatstadt wiederum ließ der Inhaber des Apollo-Saals, Neumann, verkünden: "Am zweiten Osterfesttag, gleich nach beendigtem Gottesdienst, ist Harmonie- und nachher Tanzmusik. Am dritten Festtage wird eine Eier-Torte unentgeltlich durch Los gewonnen. Für die neuesten Tänze ist durch eine direct aus Leipzig gekommene Sendung von Musikalien bestens gesorgt, ebenso ist das Orchester gut und zahlreich besetzt. Ich schmeichele mir eines recht starken Besuchs anständiger Gäste und habe in Erwartung derselben sowohl für warme als auch kalte Speisen überall die nöthigen Einrichtungen getroffen. Endlich erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß – wie im vorigen Jahre – die Promenade durch mein Haus bis zur Telegraphen-Station jedem Billigdenkenden sowohl hin als auch zurück gern erlaubt ist. Lehrlinge und Kinder sind jedoch hiervon ausgeschlossen. Auch wird gebeten, keine Hunde mitzubringen". Das läßt uns zu Ostern 2020 – genau 130 Jahre später – einmal so richtig schmunzeln.