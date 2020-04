Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) 134 Menschen in Märkisch-Oderland haben sich bisher mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, informiert der Krisenstab des Landkreises in Seelow mit Stand Ostersonntag, 10 Uhr. Das sind zwei mehr als am Vortag.

Am Karfreitag waren 131 Erkrankte im Lagebericht genannt worden. Allerdings handelte es sich in diesem Falle bereits um die aktuelle Zahl vom Morgen und nicht wie sonst vom Vortag.

Kreissprecher Thomas Behrendt verwies in dem Zusammenhang auf das sogenannte Nato-Datum, das stets nach den Zahlen in Klammern stehe. Es setze sich aus dem Tag (zweistellig), der Uhrzeit (vierstellig), dem Monat (abgekürzt mit drei Buchstaben) und dem Jahr (zweistellig) zusammen. "111300apr20" steht also für den 11. des Monats, 13.00 Uhr, April und 2020.

Im Lagebericht vom 27. März wurde mit sieben erstmals die Zahl der Genesenen angegeben. Inzwischen sind es mit Stand Sonntag insgesamt 72 und damit mehr als aktuell Erkrankte (61).

Seit Gründonnerstag liegt die Zahl derer, die die neue Lungenerkrankung Covid-19 offiziell überstanden haben über der zurzeit Infizierten.

Am 2. April war ein 85-Jähriger im Krankenhaus Strausberg an dem Virus erlegen. Neun Patienten werden laut Lagebericht vom Ostersonntag in Krankenhäusern in Märkisch-Oderland behandelt, darunter fünf auf Intensivstation.

Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich unterdessen weiter erhöht. Sie wird am Ostersonntag auf 1467 beziffert. Dabei handelt es sich um 669 begründete Verdachtsfälle und 798 Kontaktpersonen ohne Symptome.

Aus der häuslichen Isolation konnten bisher 912 Personen entlassen werden, 403 befinden sich aktuell in Quarantäne. Die Zahl der veranlassten Abstrichuntersuchungen liegt bei 898.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin