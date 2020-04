dpa

Potsdam (dpa) In den drei Brandenburger Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Dahme-Spreewald ist am Sonntag die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5 ausgelöst worden. Das bedeute "sehr hohe Gefahr", so die aktuellen Informationen auf der Internetseite des Agrarministeriums.

Für den gesamten Rest des Landes Brandenburg gelte die Waldbrandgefahrenstufe 4 wegen "hoher Gefahr".

In den vergangenen Tagen wurden im Land schon 26 Waldbrände registriert. 4,9 Hektar wurden geschädigt. Die meisten entstanden durch fahrlässige Brandstiftung und Unachtsamkeit.