Tatjana Littig

Panketal (MOZ) Paragraf 18a der Brandenburger Kommunalverfassung sieht vor, dass Kinder und Jugendliche in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, von den Gemeinden beteiligt werden müssen. Nun sind die jungen Leute in Panketal gefragt. Noch bis Montag können sie sich zur geplanten Skateranlage auf dem Sport- und Spielpark an der Straße der Jugend äußern. Diese Rückmeldungen fließen dann in die weitere Planung ein. Was letztlich umgesetzt werden kann, ist eine andere Frage.

Fest steht: Auf dem Areal soll eine Turnhalle für den Schul- und Vereinssport entstehen und die Außenfläche neu gestaltet werden. Ein kleiner Teil dieser Außenfläche ist für den Freizeitbereich vorgesehen, etwa 2200 Quadratmeter – das sind weniger als ein Drittel eines Länderspiel-konformen Fußballfeldes. Diese Multifunktionsfläche, so wird sie im Rathaus bezeichnet, solle Aufenthaltsqualität für Kinder und Jugendliche haben, erklärt Cassandra Lehnert, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde.

Entwurf kommt aus Berlin

Der Entwurf des beauftragten Planungsbüros "ST raum a." aus Berlin für diese öffentliche Fläche sieht ein kleines Fußballfeld mit Kunstrasen und Ballfangzaun in der Mitte vor. Daneben sind im Entwurf ein Basketballkorb und ein Fahrradparcours zu finden, der teilweise wellenartig angelegt ist – ein sogenannter Pumptrack – sowie besagte Skateranlage, die aus einzelnen Rampen und Elementen zum Rutschen besteht, die um das Fußballfeld herum angeordnet sind.

Ihre Meinung zum Entwurf können Kinder und Jugendliche über eine Plattform äußern, die unter anderem auf der Homepage der Gemeinde verlinkt ist. Die ersten haben das bereits getan. Neben Bildern favorisierter Anlagen finden sich auch Kommentare. Diese zielen vor allem in zwei Richtungen ab: "Überall werden die Skateelemente verteilt aufgebaut. Ist es nicht möglich, die Elemente schön auf einem Platz anzuordnen?" fragt jemand. Ein anderer merkt an: "Ich bin für eine Kombination mit einem BMX-Park (...). Ich glaube nämlich, es gibt in Panketal mehr fahrradexperimentierende Jungs als reine Skater." Wieder jemand bringt zusätzlich eine Kletteranlage ins Spiel – und könnte auf das Fußballfeld verzichten.

Verschiedene Interessenlagen

Jana Kohlhaw, Jugendkoordinatorin der Gemeinde, weiß um die Befindlichkeiten vor Ort. "Wir haben hier verschiedene Interessenlagen", sagt sie. Für das öffentlich zugängliche Fußballfeld gibt es ihrer Meinung nach Bedarf. Und eine Skateranlage wurde zuletzt im Rahmen der Ideenkästen gewünscht.

Eigentlich hat Jana Kohlhaw sich die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in dieser Angelegenheit in einem anderen Rahmen vorgestellt. Geplant waren zwei Workshops. Dann kam Corona. Und so musste die Jugendkoordinatorin kurzerhand auf eine Online-Plattform ausweichen. "Die Streuung ist nun größer", erklärt sie. Aber ein direktes Gespräch zwischen der Zielgruppe hätte sie bevorzugt.

Im Rathaus ist man indes dabei, den Bauantrag für den Sport- und Spielpark vorzubereiten. "Das Gesamtprojekt kostet fast zehn Millionen Euro", informiert Cassandra Lehnert. "Die Bauzeit beträgt bestimmt zwei Jahre."

Wer den Entwurf kommentieren möchte, kann das bis Montag tun unter dem Link: https://bit.ly/3c132NV