Thomas Burckhardt

Eberswalde (MOZ) Die Zainhammer Mühle trägt Mundschutz. Zumindest auf der Zeichnung, die Eckhard Groll im Gepäck hat. Eigentlich sollte die Ausstellungssaison wie immer am 1. Mai starten. Künstler aus Ostfriesland waren zur 132. Mühlenschau eingeladen. "Aber dieses Jahr ist alles anders. Die Corona-Krise wirft alle Pläne über den Haufen", sagt Groll etwas wehmütig und befestigt das Infoblatt im Mühlen-Schaukasten.

Seit seiner Verabschiedung aus dem Senckenberg-Institut Müncheberg vor zwei Jahren verbringt der promovierte Entomologe nun noch mehr Zeit in und mit der Mühle. Der Spruch auf der Vereins-Webseite trifft auf ihn ganz besonders zu: "Bin in der Mühle! Wo sonst?"

Im November 1982 machte der frisch gebackene Diplomlandwirt erstmals Bekanntschaft mit Eberswalde. "Auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch zeigte sich Eberswalde zwischen Bahnhof und Schicklerstraße von seiner hässlichsten Seite. Von den Fassaden der Häuser fiel der Putz", erinnert sich Groll. Wenig später trat er eine Stelle im Institut für Pflanzenforschung an. Im Frühjahr unternahm er mit seiner Frau Ursula und seiner älteren Tochter Fahrradtouren in die Umgebung: Wälder, Seen, das Kloster Chorin, die Endmoränen. Und siehe da. "Langsam wurde ich warm mit dieser Stadt." Fehlte nur noch ein schönes Hobby. Ein Tipp führte ihn 1989 zur Zainhammer Mühle. "Dort werkelten ein paar wilde, bärtige Gestalten in einer Ruine. Obwohl die Mühle damals erbärmlich heruntergekommen war, begann sie mich zu fesseln", erinnert sich Groll. Der merkte, dass Schnitzen und Drechseln nicht so sein Ding waren. Zeichnen und Radieren aber schon. "Das Beste waren jedoch die anderen Menschen."

Gerald Schrödl, Jens Münchberger, Andreas Bogdain, Karl-Heinz Apel und weitere Enthusiasten hatten sich zusammengefunden, um dem maroden Gebäude im Eberswalder Schwärzetal neues Leben einzuhauchen. Im Oktober 1991 dann die Vereinsgründung als "Die Mühle e.V.". Von den 13 Gründungsmitgliedern sind heute nur noch Andreas Bogdain und er dabei.

Als Schriftführer und dauerhaftes Vorstandsmitglied erlebte Groll das Auf und Ab der Mühle hautnah. Tausende Arbeitsstunden steckten die Vereinsmitglieder in den Erhalt des 1780 erbauten Gebäudes und etablierten es in den 1990er-Jahren als angesagte Kulturstätte. Ein Antrag auf Rückübertragung wurde abgewendet. Mit Hilfe von privaten Spendern, der Stadt und dem Kreis gelang es, das Gebäude 2007 zu kaufen.

Von Beginn an interessierte Groll besonders die Geschichte der Zainhammer Mühle. Aus Gussstücken "gezogene" Eisenstäbe, sogenannte Zaine, gaben ihr den Namen. Später, ab 1824, war sie Knochen- und ab 1866 eine Getreidemühle. Er studierte historische Schriften, verbrachte Zeit in Archiven. Bereits 1996 veröffentlichte Eckhard Groll im Eberswalder Jahrbuch mehrere "Geschichten um ,Die Mühle´".

Im Sommer vergangenen Jahres zeigte Groll erstmals 20 Interessierten bei einer Stadtführung das Haus. "Dabei machte ich die Bekanntschaft von drei älteren Damen, die noch in der Getreidemühle gearbeitet hatten. Das freute mich sehr, da kaum noch Zeitzeugen zu finden sind."

Großvater weckte Schreibtalent

Die Liebe zum Schreiben entdeckte Eckhard Groll schon früh. "Ich war als Kind etwas hyperaktiv und wohnte deshalb manchmal bei meinen Großeltern in Leipzig, weil meine Mutter krank war. Mein Großvater, ein leidenschaftlicher Buchhändler, hatte es geschafft, mich zum Lesen und Schreiben zu animieren. Er las mir abends Geschichten vor und ich versuchte, sie am nächsten Tag aufzuschreiben. Die sah sich dann mein Großvater an und korrigierte sie. Später begann ich seinen Bücherschrank zu durchforsten." Besonders erinnert sich Groll an das Buch "Sindbad, der Seefahrer", das jedoch in Frakturschrift gedruckt war. "Das konnte ich erst nicht richtig lesen. So entstand in meinem Kopf der Titel "Gindbad, der Geefahrer".

Geschichten schreibt Eckhard Groll nicht nur über die Mühle. Auch für seine beiden in Hessen lebenden Enkelkinder, fünf und zehn Jahre alt, ist der 66-jährige kreativ. Er schreibt Märchen und sagt: "Inzwischen sind sieben so weit fertig, dass sie auf Feinschliff und Lektorat warten. Vielleicht wird ja ein richtiges Buch daraus. Illustrieren möchte ich sie auch noch gern."

Langeweile als Rentner? Nein. Der gebürtige Görlitzer quillt über vor Ideen. Das nächste Projekt ist schon in Planung:"Im Oktober 2021 wird unser Verein 30 Jahre alt. Gern würde ich eine Dauerausstellung zur Geschichte der Mühle zusammentragen. Reinhard Wienke und Martin Jarisch helfen schon. Weitere Mitstreiter sind willkommen."