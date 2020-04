MOZ

Eisenhüttenstadt Homeoffice und schulfrei stellt viele Familien während der Corona-Krise vor eine besondere Situation.

Während die einen möglichst ausgiebig spazieren, versuchen andere über ein straffes Zeitfenster gut über die Runden zu kommen. So Olga Reger mit ihrer Familie im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ. "Wir setzen uns täglich etwa ein bis zwei Stunden gemeinsam ins Wohnzimmer, um Aufgaben zu erledigen", erklärt sie. Vor allem gehe es ihr dabei um ihren 13-jährigen Sohn Domenic, der das Eisenhüttenstädter Gymnasium besucht. Schularbeiten und sich mindestens 10 000 Schritte am Tag bewegen, seien dabei zwei Vorgaben. Ihre 20-jährige Tochter Stefanie, die Pharmazie studiert, sei ja ohnehin sehr diszipliniert.

"Eigentlich finde ich das jetzt ganz gut", erklärt Domenic. "Man hat mehr Freizeit." Vor allem für das geliebte Basketballspiel. So komme er auch mühelos auf die von der Mutter geforderten 10000 Schritte. Meistens seien es sogar um die 20 000. "Sieh, ich habe schon 5000. Dabei bin ich gerade erst hergekommen." Hergekommen, das heißt ein asphaltierter Platz mit zwei Basketballkörben am Sportplatz der Schönfließer Grundschule. Während Domenic sich zusammen im Spiel Eins-gegen-Eins mit seinem zwei Jahre älteren Cousins Vitali Palkin unter dem einen Korb zu schaffen macht, bewegen sich sechs weitere Jugendliche am zweiten Korb. Natürlich körperkontaktarm, den meisten ist offensichtlich schon bewusst, dass es in diesen Zeiten besondere Regeln gibt.

"Manchmal sind wir vier, fünf Stunden hier. Meistens jeden zweiten Tag", erklärt Domenic. Mitunter kommt er zusammen mit seinem Vater Vitali. Gern würde Domenic Reger wieder zusammen mit seinen Kumpels im Verein EBV 1971 spielen. Doch laut dem Vereinsvorsitzenden Manfred Borchert ist das völlig unmöglich. "Jeder bekommt von mir eine Aufgabe. Ich lasse mir dann Videos schicken. Dann weiß ich schon, ob jemand etwas gemacht hat oder nicht."

Wohl sind die Familien dran, deren Kinder bereits selbständig ihren Aufgaben beziehungsweise Hobbys nachgehen. Natürlich ergeben sich auch für die Eltern in Kurzarbeit und im Homeoffice größere individuelle Spielräume, sei es auch nur deswegen, weil der Weg zur Arbeit wegfällt. So wird in der Regel zu Hause gekocht, was ja ansonsten nur am Wochenende angesagt ist. Da sind neue beziehungsweise fast vergessene Rezepte willkommen, um bei der täglichen Herausforderung nicht im Einheitsbrei zu verfallen.

Musikschule per Telefon

Neue Wege werden beschritten, um weiterhin die unerlässliche Kommunikation bei den Hobbys aufrecht zu erhalten. So gibt beispielsweise eine Musikschule Anleitungen per Telefonkonferenz.

"Wir sind derzeit alle zu Hause. Natürlich bekommen die Kinder Aufgaben. Man muss schon einen Tagesplan aufstellen. Bei manchen Schularbeiten greife ich auch unter die Arme. Selbst haben wir unsere Freiräume, die wir nun nutzen. Den Sport versucht jeder für sich individuell zu regeln. Einiges Gewohnte in Gesellschaft fällt ja nun leider weg. Doch auch da gibt es Auswege. Aber namentlich halt ich mich da lieber raus", erklärt ein Eisenhüttenstädter Familienvater. "Schließlich lesen das meine Chefs und kriegen das vielleicht in den falschen Hals. Es gibt leider viele Neider."

Ausgedehnte Spaziergänge

Besser ist da die 33-jährige Stefanie Luck dran, die sich ohnehin gerade wegen ihres drei Monate alten Zac ganztägig zu Hause aufhält. Allerdings wollen ihr dreijähriger Zoey und der neunjährige Cyrus ebenfalls beschäftigt sein. Das gehe am besten über ausgiebige gemeinsame Ausflüge bis zu drei Stunden und abendlichen Gesellschaftsspielen, damit alle ausgelastet sind. Während Stefanie Luck sicherlich froh wäre, wenn zumindest der neunjährige Cyrus wieder regulär in die Schule kann, hat der 13-jährige Dominic Reger nichts dagegen, wenn es mit dem Schulfrei noch eine Weile so weiter ginge. "Ich genieße das jetzt." Schließlich muss er die geforderten Hausaufgaben im Gegensatz zu anderen Schulen erst später vorzeigen.