Gitarrenstunde per Handy: Konstantin Otto spielt in seiner Erkneraner Musikschule ein Video ein, das ein Schüler zum Üben erhalten wird. Pro Woche erstellen die Lehrer derzeit etwa 150 virtuelle Lektionen. © Foto: Annette Herold

Annette Herold, Conradin Walenciak

Erkner Julian Domke sitzt mit seiner Gitarre auf dem Schoß vor dem Laptop und unterhält sich via Datenleitung mit seiner Gitarrenlehrerin Susanne Scharf.

So sieht Musikunterricht in Zeiten der Corona-Krise aus: Kommuniziert wird per Videochat, Hinweise der Lehrer und Lehrerinnen kommen aus den Lautsprechern – und auch die Lehrkräfte hören die Musik der Schüler nur mit Hilfe des Internets. "Es ist nicht zu vergleichen mit normalem Unterricht", sagt der zwölfjährige Gitarrenlehrling aus Fürstenwalde. "Aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn die Stunden ganz ausfallen würden."

Vieles ist nicht möglich

Nebeneinander sitzen und auf das selbe Notenblatt schauen, mitunter mal die Handhaltung korrigieren – das und vieles mehr ist für Musikschüler und -lehrer aktuell nicht möglich. Die Musikschule Oder-Spree "Jutta Schlegel" mit Standorten in Fürstenwalde, Beeskow, Eisenhüttenstadt und Schöneiche hat sich aber inzwischen auf die schwierigen Umstände weitestgehend eingestellt, die die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote mit sich bringen.

"Viele Lehrer nutzen die Möglichkeit, ihre Schüler per Skype, Zoom, Whatsapp oder über andere digitale Kanäle zu unterrichten", berichtet Anja Götze, die kommissarische Leiterin. Anordnen konnte man das als Arbeitgeber nicht, denn dann hätte man auch die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. "Die meisten Lehrer sind aber selbst daran interessiert, dass der Unterricht weiterläuft." Selbst in den Osterferien, die noch eine Woche dauern, bleiben manche mit ihren Schülern in Kontakt.

Auf Abstand Kontakt halten, für die Schüler da sein, das ist auch für die private Musikschule Erkner in diesen Zeiten besonders wichtig. Die Lehrkräfte um Konstantin Otto nutzen derzeit ebenfalls die digitale Technik für ihren Unterricht. Die Vorgehensweise sei verschieden, berichtet Konstantin Otto, je nach Lehrer und je nach Schüler. Videochats würden genutzt, aber auch kleine Filme an die Schüler verschickt, mit dem Musikstück, das gerade an der Reihe ist. Der Schüler hat dann Gelegenheit, zu Hause zu üben, und sendet dann ein Video zurück, auf dem er es spielt.

Das ist für den 42-jährigen Alexander Köhler nicht ganz neu, hin und wieder haben sein Gitarrenlehrer Konstantin Otto und er es bereits so gehandhabt, wenn Alexander Köhler zur Unterrichtsstunde verhindert war. Im Moment komme er wegen der Corona-Krise auch gar nicht so recht zum Üben – die Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit. Wenn es wie zu erwarten über Ostern etwas ruhiger wird, will er aber ein bisschen Musik machen. Seit drei Jahren nimmt der Erkneraner jetzt Gitarrenunterricht, weil er mit autodidaktischem Vorgehen irgendwann an Grenzen geriet. Der virtuelle Unterricht kann in seinen Augen eine gute Ergänzung sein, die Musikstunden mit dem Lehrer aber nicht ersetzen, schon deshalb nicht, weil sein Lehrer und er beim Unterricht auch immer Gelegenheit zum Fachsimpeln finden.

Je älter desto besser

Für den Musiklehrer Konstantin Otto ist der Unterricht auf Abstand nur eine Übergangslösung. "Er kann den regulären Unterricht nicht ersetzen", betont er. Die Tonqualität sei durchwachsen, der Lernerfolg sei es auch. Ältere Schüler kämen damit meist besser zurecht, hat er beobachtet, und auch die, die schon länger dabei sind. Die musikalische Früherziehung, die er ebenfalls anbietet, muss derzeit allerdings ausfallen. Für die ganz Kleinen seien virtuelle Lektionen einfach nicht praktikabel.