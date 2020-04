Ulf Grieger

Seelow (MOZ) "Ich war selbst einmal für fünf Monate auf die Tafel angewiesen. Ich weiß, wie es ist , Hilfe zu bekommen und deshalb will ich nun selbst anderen helfen", erklärte Nico Kollan.

Der Seelower hatte gemeinsam mit Bürgermeister Jörg Schröder und der Volkssolidarität, die Trägerin der Seelower Tafel ist, in den vergangenen Wochen eine Spendenaktion initiiert. Am Donnerstag konnten Nico Kollan und Jörg Schröder einen symbolischen Scheck über 2000 Euro an die Volkssolidarität übergeben. 13 Einzelspender und fünf von Familien hatten Geld dazugegeben. Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Lebus hatte auch dafür gesammelt. Das Geld wird in Form von Gutscheinen für Lebensmittel an Bedarfsgemeinschaften übergeben. "Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir aktuell gar nicht so viele Lebensmittel anbieten können und nur einmal wöchentlich offen sind", erklärte Tafel-Chefin Sabine Horn.

Hoffnung auf einen Job

Den ersten der so ermöglichten 30 Gutscheine für Familien und 10 Gutscheine für Einzelpersonen konnte am Donnerstag Familie Brauser aus Seelow entgegennehmen. Ronny (25) und Peggy Brauser (34) war mit dem fünfjährigen Enno zur Tafel gekommen, ihre anderen vier Kinder warteten zu Hause. Beide Elternteile sind schon lange arbeitslos. Wobei sich Ronny Brauser, der etliche Minijobs als Bauhilfsarbeiter hatte, sehr über ein Jobangebot freuen würde. Zunächst aber freuten sie sich riesig über die Möglichkeit, mit dem Gutschein für Ostern einkaufen zu können.

Wie Brausers besuchen freitags etwa 30 Bedürftige die Einrichtung, die insbesondere durch das engagierte Eingreifen der Landtagsabgeordneten der Linken Bettina Fortunato, die auch Landesvorsitzende der Volkssolidarität ist, überhaupt in der Corona-Krise geöffnet bleiben kann, wie Sabine Horn berichtete. Viele der 283 Bedarfsgemeinschaften mit 726 Personen (darunter 285 Kinder) versuchten auch, sich trotz der schwierigen Situation selbst weiter einzuschränken.

Das achtköpfige Team der Seelower Tafel sei sehr engagiert, betont die Leiterin. Vor allem gehe es darum, gemeinsam auch die existenziellen Ängste zu bekämpfen, mit denen viele leben. Deshalb lobte Sabine Horn auch die anderen Initiativen in der Kreisstadt wie "Miteinander -Füreinander", der sich bereits viele angeschlossen haben. Sie hofft, dass auch nach der Corona-Krise diese erlebte Solidarität in der kleinen Stadt erhalten werden kann. "Ich glaube, dass der Umstand, dass hier eigentlich jeder jeden kennt, ein großer Vorteil auch in der Situation ist", so Sabine Horn, so konnte bislang Hilfe für zwölf Hilfesuchende in Risikogruppen geleistet werden.

Dank an das Tafel-Team

Bettina Fortunato kam als vorzeitiger Osterhase ins Tafelgeschäft. Sie hatte kleine Geschenkbeutel für die Mitarbeiter dabei, die sich mächtig über diese überraschende Anerkennung freuten. Die Volkssolidarität wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Mit dem Aufruf "Volkssolidarität gegen Wintersnot!", gemeinsam verfasst von der SPD, KPD, CDU, LDPD sowie der evangelischen und der katholischen Kirche und des Landesausschusses des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in Dresden, wurde sie gegründet.

Wer die Aktion "Miteinander Füreinander der Stadt Seelow unterstützen möchte oder selber Hilfe braucht, kann sich direkt an Sabine Horn wenden. Auch Informationen zum Spendenkonto, das weiterhin bestehen bleibt, gibt es direkt bei ihr.