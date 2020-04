Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Edeltraud Grunow faltet sorgfältig Rechtecke aus gelbem Stoff. Mit einem Dampfbügeleisen presst sie das Tuch, um die Falten zu fixieren. Edeltraud Grunow ist Bewohnerin des Stephanus-Seniorenzentrums in Bad Freienwalde und gerade dabei das wichtigste Teil einer Gesichtsmaske herzustellen.

Für Senioren ist es wichtig, dass ihre Gelenke beweglich bleiben. Im Stephanus-Seniorenzentrum gibt es daher regelmäßige Bastelstunden. Doch auf Initiative von Ergotherapeutin Sandra Glauer machen die Senioren aus der Not eine Tugend leisten jetzt nützliche Arbeit, indem sie Mundschutz für sich und die Mitarbeiter des Seniorenheims herstellen. Das Seniorenheim an der Frankfurter Straße verfügt zwar über einen Vorrat an Mundschutz, wie er bei Operationen Verwendung findet, aber der geht irgendwann zur Neige und sei kaum noch zu bekommen, sagt Heimleiter Jörg Pankow. Deshalb stellen die Bewohner zusammen mit ehrenamtlichen Helfern und der Ergotherapeutin jetzt selber Mundschutz her.

Gummis sind Mangelware

"Ich komme aus Eberswalde und kenne dort einen Stoffladen", verrät Sandra Glauer. Dort habe sie Stoffreste sowie grünen und gelben Wollstoff gekauft. "Weil es keinen Schlüpfergummi mehr gibt, habe ich für die Bänder elastisches Schrägband gekauft", erzählt sie. Allmählich bekommen die Maskennäher Routine. Denn so einfach, wie es aussieht, sei es nicht. Schließlich habe jeder Mensch eine andere Gesichtsform.

Die Maske dürfe nicht die Augen bedecken, nicht stören und nicht nach unten wegrutschen, erläutert sie die Schwierigkeiten bei der Produktion des Mundschutzes. Die Anleitung habe sie im Internet gefunden, erzählt Sandra Glauer. Auch das Anbringen der Bänder sei eine Herausforderung, damit beim Träger nicht die Ohrmuscheln belastet werden. "Wir mussten es ausprobieren", berichtet die Ergotherapeutin, die auch bei der Arbeit eine Schutzmaske trägt. Die selbst genähten Gesichtsmasken haben den Vorteil, dass sie mit 90 Grad in der hauseigenen Wäscherei gewaschen und damit wiederverwendet werden können. Sie werden in ein Netz gepackt und kommen in die Waschmaschine.

15 bis 20 Schutzmasken haben Bewohner und Mitarbeiter bereits hergestellt und sie "basteln" fleißig weiter. Jörg Pankow und sein Stellvertreter Maik Husnullin sind gerührt von so viel Engagement in dieser ungewöhnlichen Krisensituation. Sämtliche Mitarbeiter, die bei der Pflege in direktem Kontakt mit den Bewohnern stehen, müssten ständig Mundschutz tragen, so Pankow.

Das Seniorenheim unterliegt strengsten Vorschriften, Sogar Angehörige dürfen derzeit nicht ins Haus, um ihre Verwandten zu besuchen. "Sie winken sich zu oder treffen sich vor dem Haus", berichtet der Leiter. Oder sie bringen Blumen und Lebensmittel mit, die sie vor dem Haus abstellen und sich die Bewohner dann holen oder die Mitarbeiter den Bewohner bringen.

Kein Ausgangsverbot

"Ein Ausgangsverbot gibt es dagegen nicht", betonen Jörg Pankow und Maik Husnullin. Die Bewohner dürfen sich auf dem Gelände des Seniorenzentrums frei bewegen. Denn sie sollen ja auch an die frische Luft. 70 Bewohner einschließlich der im betreuten Wohnen zählt das Seniorenzentrum zurzeit. Sie werden von 65 Mitarbeitern betreut.

Jörg Pankow und Maik Husnullin freuen sich derzeit über gespendeten Mundschutz. Je zwischen 15 und 20 Gesichtsmasken kamen aus Dortmund und einem Ort in Bayern. Darüber hinaus bekamen die Heimleiter am Mittwoch Besuch von dem Unternehmer Gu Hongwei und seinem Berater Manfred Bräuer aus Bad Freienwalde. Sie hatten 1000 Gesichtsmasken mitgebracht, die Gu Hongwei in seiner Heimat, der Provinz Zhejiang, besorgt hatte und als Spende überreichte.

"Wir hatten bisher weder infizierte Bewohner noch infizierte Mitarbeiter, versichert Pankow.