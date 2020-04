Ulrike Gawande

Temnitzquell (MOZ) Bernd Müller, Bürgermeister von Temnitzquell, hofft, dass alle Veranstaltungen, die 2020 in der Gemeinde geplant waren, auch stattfinden können – angefangen bei den Wir-Festen über den 660. Geburtstag von Katerbow, Heidefest und Heidelauf bis hin zum Theatersommer Netzeband. So laufen immer noch die Vorbereitungen für das nächste Wir-Fest, das am 6. Juni in Pfalzheim steigen soll. "Wir waren so gut in Katerbow gestartet", so Müller. Klappt es nicht mit dem Juni, hofft er, die Termine so weit wie möglich nach hinten schieben und die Fördergelder mitnehmen zu können. Traurig wäre Müller, wenn der 25. Theatersommer ins Wasser fiele. "Die Corona-Krise trifft uns besonders. Wir haben keine Industrie, wir können nur mit Kultur punkten, und dafür brauchen wir die Gäste und Urlauber." Eines weiß Bernd Müller aber schon jetzt: "Wenn alles vorbei ist, werden wir in der Gemeinde ein kleines Fest feiern." Vorher möchte er alle Einwohner aufmuntern, die Einschränkungen einzuhalten. "Besonders vor den Kindern ziehe ich den Hut, was die derzeit leisten. Dafür soll es 2021 auch wieder ein schönes Osterfest geben."