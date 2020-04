Uwe Spranger

Müncheberg (MOZ) Gut zehn Jahre gibt es jetzt die von Moritz Timm und André Riediger gegründete Firma "Wünsch Dir Mahl" (WDM) Bio-Fertigprodukte GmbH. Riediger ist inzwischen ausgeschieden, dafür Kevin Bäumer als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb im Boot. Schon Monate vor der Corona-Krise hatte das Team aus der Müncheberger Wasserstraße alle Hände voll zu tun. "Wir hatten großen Auftragszuwachs wie die Bio-Branche generell, liefern überallhin in Deutschland, wollen die Nachfrage natürlich auch bedienen", berichtet Bäumer.

Abnehmer von roter Linsen-, fruchtiger Gemüse-, cremiger Karottensuppe & Co. – allesamt ohne Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker oder Zusatzstoffe und ungeöffnet über ein Jahr haltbar – sind neben dem Bio-Fachhandel als langjähriger Partner unter anderem das Rewe-Zentrallager oder die Drogeriekette dm. Zudem gibt es den online-Direktvertrieb, der zuletzt ebenfalls verstärkte Nachfrage brachte, wenngleich laut Bäumer darauf nicht der Fokus liegt.

Seit September 2019 seien die Produktionskapazitäten voll ausgelastet. Statt einst 600 der 380-Gramm-Gläser mit den Suppen gehen derzeit bis zu 7000 pro Tag zum Einkochen in den Autoklaven. "Damit sind wir hier am Limit", sagt der 36-Jährige. Nur durch das Verständnis der Bewohner ringsum könne man früher anfangen und länger arbeiten und so die Nachfrage decken. Es werde jedoch bereits über einen Neubau nachgedacht. Der solle wieder in Müncheberg entstehen.

Aufgrund der guten Auftragslage hatte die Firma vor Kurzem einen Aufruf gestartet und Verstärkung gesucht. "Unsere Mitarbeiter leisten aktuell Unglaubliches und ein Ende ist momentan nicht in Sicht", ist dem Chef bewusst. Als Betrieb der Lebensmittelfertigung sei man "systemrelevant" und benötige zum einen Mitstreiter, die längerfristig bei der Stange bleiben. "Wir wollen unsere Angestellten entlasten, nicht verbrennen. Deshalb müssen wir aufstocken", sagt Bäumer. Zudem wolle er ein "B-Team" in der Hinterhand haben, sofern doch einmal jemand in der Firma Corona-Symptome zeige. Bisher gab es in der Hinsicht keine Auffälligkeiten. "Wir haben ja hier sowieso schon strenge Hygienevorschriften und haben sie durch Corona noch mal erhöht."

Gegebenenfalls könnte WDM ja mit dem Jobangebot Leuten über die Zeit helfen, die derzeit keine Arbeit und wenig Einnahmen haben, erklärt Bäumer. Mindestens zwei Monate sollten Interessenten aber schon bleiben. Das Alter sei ziemlich egal. "Bei uns ist von jung bis alt alles vertreten. Der Abschluss ist auch relativ egal. Entscheidend ist, dass die Leute wollen. Einstellung und Verlässlichkeit müssen stimmen", erklärt der Chef. Bevorzugt wolle man natürlich Frauen und Männer aus der Stadt oder der näheren Umgebung ansprechen, denn kurze Wege seien vorteilhaft.

Bei einem "guten Bekannten" aus Berlin habe er indes eine Ausnahme gemacht: Der renommierte Koch und Kochbuchautor Timo Franke, der nach einem Herz- Kreislauf-Versagen 2012 beim Abendessenvorbereiten im Hotel Adlon auf vegane Küche umgestiegen war, hilft bei WDM mit, weil er durch die Corona-Einschränkungen derzeit ein eigenes Projekt nicht starten kann.

Mit dem Rad zur Arbeit

Erste neue Mitstreiter sind inzwischen zur 17 Mann starken Stammbelegschaft hinzugestoßen. Zum Beispiel Jan Heinemann. Er kommt aus der Baubranche, war zehn Jahre auf Montage. "Jetzt kann ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren", sagt der Müncheberger. Er sei mit einem WDM-Mitarbeiter gut befreundet und habe sich gleich gemeldet, als er den Aufruf gesehen hatte, erzählt der 38-Jährige. Innerhalb von zwei Tagen habe er ein Vorstellungsgespräch gehabt. "Wir haben die Erwartungen ausgetauscht und nun habe ich einen unbefristeten Vertrag", erzählt er.