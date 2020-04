Silvia Passow

Wustermark (Brawo) Wegen des großen Erfolges im vergangenen Jahr, bietet Landwirt Uwe Jürgens aus Wustermark auch in diesem Jahr wieder Blüh-Patenschaften an. Dafür hat er an den Rändern seiner Felder in den Ortsteilen Dyrotz, Buchow-Karpzow und Falkenrehde auf rund 21.000 Quadratmetern Fläche bienenfreundliche Saatgutmischungen ausgebracht.

Das Prinzip ist einfach. Für 25 Euro erwirbt man eine Patenschaft über 50 Quadratmeter bienenfreundlichen Ackerrandstreifen. Landwirt Jürgens möchte damit den Insekten eine Zukunft geben. Gleichzeitig soll das Projekt zum Mitmachen im eigenen Garten oder dem Balkon anregen. Oder eben zur Beteiligung auf dem Feld, mit einer Blüh-Patenschaft.

30 Blühpaten sind bereits am Start und zu Jürgens großer Freude sind auch viele aus dem vergangenen Jahr wieder dabei und haben eine Patenschaft übernommen. Die Saat hat er bereits am letzten Märztag ausgebracht. "Die Saat soll in den nächsten vierzehn Tagen auflaufen und dann ab Mai bis September blühen", erklärt Jürgens. Eine gute Portion Regen wäre dabei hilfreich, setzt er nach, damit Felderbse, Lupine, Sommerwicke, Phacelia, Sonnenblume, Inkarnatklee, Alexanderinerklee, Ölrettich, Leindotter, Senf, Kornblume, Klatschmohn und Saflor, alle enthalten in der Mischung Lippstädter Blütenparadies, ihre bunte Farbenpracht zeigen. Dazu kommen noch Dill, Persischer Klee, Ringelblume und einige Blumen mehr aus der Mischung Viterra Biene.

Zuckerrüben, Hafer und Mais sind sind die Hauptfeldfrüchte, mit denen Landwirt Jürgens sein Geld verdient. Auf 20 bis 30 Hektar baut Jürgens jedes Jahr sogenannte Zwischenfrüchte an. Diese sollen die Nährstoffe im Boden sammeln, erklärt er. Sie schützen den Boden vor Auswaschung, helfen beim Aufbau von Humus, um die Bodengare zu fördern. Darunter versteht man den Idealzustand des fruchtbaren Bodens. Jürgens sagt: "Insgesamt schaffe ich damit gute Anbaubedingungen. Die Zwischenfrüchte werden in der Regel organisch, durch Gärreste, Kompost oder Gülle, gedüngt und bis zum Winter stehengelassen. Hier erfolgt in dem Jahr kein Pflanzenschutz." Im Frühjahr folgt dann die Hauptfrucht, die Zuckerrüben, der Hafer oder der Mais, sagt Jürgens. "Auch diese Flächen werden gern von Insekten besucht und zur Nahrungssuche oder als Habitat genutzt."

Dass die Menschen sich auch in diesem Jahr, trotz Corona, für die Insekten und die Blühpatenschaften interessieren, freut den Wustermarker Landwirt ganz besonders. Somit wird es dann auch wieder an seinen Feldern blühen. Und wer weiß, vielleicht kann Jürgens im Sommer wieder den Paten die Ergebnisse ihrer Patenschaft auf den Felden zeigen, wenn Corona vorüber ist und etwas Regen hilft, die Saat aufgehen zu lassen.