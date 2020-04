Bodo Becker

Oranienburg (MOZ) Ostermontag, 5. April 1920: Die Mitglieder der "Heimatkundlichen Vereinigung von Oranienburg und Umgegend" treffen sich zu einem Vortrag über "Die Bedeutung des Schlossparks für Oranienburg" im Hotel Burchardt. Eingeladen hat der Vorsitzende des Vereins, der Heimatforscher Max Rehberg. Animiert von der Frühlingssonne füllt eine erwartungsfrohe Gesellschaft den Saal. Und die Zuhörer werden nicht enttäuscht, denn der belesene Rehberg trägt ihnen viele historische Details über das wechselhafte Schicksal des Schlossparks vor.

Im April 1651 hatte die Kurfürstin Louise Henriette die Anstellung eines Gärtners veranlasst. Dieser sollte für 26 Taler jährlich vorrangig dafür sorgen, "dass der Platz an dem Schloss zu Bötzow zu einem rechten Lustgarten angerichtet werde", wie es in der Anordnung von Louise Henriette heißt. Doch die ersten Ergebnisse stellten die Kurfürstin offenbar nicht zufrieden, denn in den Jahren 1653/54 kamen angekaufte Bürgergrundstücke zur Erweiterung des Gartens hinzu, so dass dieser auf viereinhalb Morgen, also umgerechnet 11 250 Quadratmeter, anwuchs. Ein Kupferstich aus dieser Zeit zeigt eine mit neun quadratischen Gärten gegliederte Fläche, auf denen sich kunstvoll geschnittene Beete in Ornament- und Monogrammform befinden. In dem im Zentrum gelegenen Garten erhebt sich ein mit Türmchen versehener Pavillon. Nach holländischem Vorbild musste die fürstliche Gartenanlage aber nicht nur ein Lust-, sondern auch ein Nutzgarten sein, in dem man Gemüse und Obst zog.

Orangerie und Wassergräben

Für das botanische Konzept zeichnete einer der bedeutendsten Gelehrte seiner Zeit verantwortlich: Hofmedicus und Hofbotanicus Johann Sigismund Elsholtz (1623 bis 1688). Kurfürst Friedrich Wilhelm berief ihn 1657 zum Botanischen Leiter seiner Lustgärten in Berlin, Potsdam und Oranienburg. Noch zu Lebzeiten der Kurfürstin kamen eine Orangerie, eine Grotte und eine hölzerne Wasserkunst zur Ausführung. Unter Kurfürst Friedrich III. (ab 1701 König Friedrich I.) vollzogen sich die nachhaltigsten gartenkünstlerischen Aktivitäten. Um einen freien Blick aus der Breiten Straße auf das Schloss zu ermöglichen und den Schlossplatz zu vergrößern, verlegte man den Eingang des auf 80 Morgen (200 000 Quadratmeter) erweiterten Schlossgartens 35 Meter nach Westen. Baumeister Johann Arnold Nering (1659 bis 1695) gestaltete ihn 1690 kunstvoll mit dem barocken Schlossparkportal. Durch dieses gelangte man in den Lustgarten, den Wassergräben, Laubengänge, Hecken und Alleen, gesäumt von Kastanien, Linden, Tannen und Eiben, durchzogen.

Fontäne in der Hauptallee

Auch hier gab es eine Aufteilung mit Gärten. Bildsäulen und antike Büsten schmückten Wege und Nischen. Auf der mittigen Hauptallee ist die hoch aufsteigende Fontäne zu sehen. Ihr folgte ein Rundbeet, das von einem Wassergraben und einer hohen Hecke umgrenzt war. Zwölf Nischen mit vergoldeten Büsten von römischen Kaisern auf Säulen unterbrachen sie. Am nördlichen Rand des Gartens standen nebeneinander Orangerie und Grotte. Friedrich III. hatte sie erweitern und aufwendig ausschmücken lassen. Den Abschluss bildete eine Kaskade, deren Wasserfall stimmungsvoll plätscherte. Am Ende der Hauptallee lag der Eingang zur Plantage, die sich wesentlich weitläufiger als der ältere Lustgarten ausdehnte. Acht große Gärten gliederten das rechteckigen Areal. Die baulichen Höhepunkte der Plantage lagen an ihrer westlichen Begrenzung. Verantwortlich für sie zeichnete Baumeister Johann Friedrich Eosander (1669 bis 1728) in den Jahren 1702 bis 1709. In der Mitte, zwischen zwei Bassins stehend, gehörte dazu ein mit Statuen und Büsten geschmücktes Lusthaus, auf dessen Kuppel sich ein vergoldeter Adler als Wetterfahne drehte. Hier soll Friedrich I. bisweilen genächtigt haben. Südlich davon, bereits im Fasanengarten gelegen, erhob sich die achteckige, ebenfalls mit einer Kuppel verzierte Menagerie.

Juwelen der barocken Kunst

Schloss und Schlossgärten gehörten in jener Zeit zu den Juwelen der barocken Bau- und Gartenkunst in der Mark. Die Thronbesteigung von Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1713, der die verschwenderische Herrschaft seines Vaters beendete, brachte Abbruch und Niedergang. Erst als 1742 Prinz August Wilhelm, der Bruder von Friedrich II., die Stadt als Residenz bezog, gab es ein kurzes Wiederaufblühen. Er veranlasste den Bau einer Grotte in der Südwestecke der Plantage und bemühte sich um die gartenkünstlerische Neugestaltung der Anlagen. Ebenso entstand eine kleine Schleuse, um die Gräben im Park sowie den Stadtgraben ausreichend mit fließendem Wasser versorgen zu können. Die Fertigstellung der neuen Orangerie im Stil des Frühklassizismus erlebte der Prinz nicht mehr. Er starb 1758. Und wieder verdunkelte sich damit die Zukunft von Schloss und Gärten.

Verwildert und lückenhaft

1789 sah sich die Königliche Garten-Inspektion in Potsdam gezwungen, wegen der fortschreitenden Verwilderung und des frevelhaften Verhaltens einiger Bürger, die Bäume und Hecken aus dem Garten entfernt hatten, eine "Bekanntmachung" zum Schutz der Anlagen mit Strafandrohungen zu veröffentlichen. Eine wirkliche Verbesserung der Situation erzielte jedoch erst eine Eingabe des Magistrats an Kaiser Wilhelm I. Der verantwortliche Kultusminister Adalbert Falk versicherte im Antwortschreiben: "Der Park wird in Zukunft gepflegt und es wird dafür gesorgt, dass die (…) entstandenen Lücken mit möglichst starken Laubhölzern wieder ausgepflanzt werden". Die erarbeiteten Pläne von 1878 für die Neugestaltung zielten darauf ab, einen Landschaftspark zu schaffen.

"Heute ist der Park die Zufluchtsstätte einer Laubwaldflora, die es in früherer Zeit in reichem Maße in der Umgebung des Ortes gab. Dazu zählen auch Frühlingsblüher wie die Anemone, die Leberblume, das Märzveilchen und der Lerchensporn. Wir wollen auf der Wanderung daher das Interessanteste unseres Parks näher betrachten und erläutern", beendet Max Rehberg seinen Vortrag. Nach einem gemeinsamen Mittagessen begeben sich die Zuhörer in den Schlosspark zum Osterspaziergang.

Autor Bodo Becker ist Historiker und berichtet in unserer Zeitung regelmäßig über die Regionalgeschichte.