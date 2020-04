BRAWO

Brandenburg "Liebe BRAWO-Redaktion, hiermit bewerbe ich mich zur schönen Brandenburgerin", schreibt Annemarie Kiehl. "Ich bin 26 Jahre alt, arbeite als Sekretärin in Brandenburg an der Havel und wohne in Päwesin. Privat als auch beruflich hab‘ ich sehr gern viele nette Leute um mich herum und mag es turbulent und bunt. In meiner Freizeit reise ich gern mit meinem Freund und unserem umgebauten Campingbus durch das schöne Land Brandenburg. Zu Hause bereitet mir Kochen Freude, ich lese gern Zeitung und verbringe viel Zeit im Garten."

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen. Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Hobbys…) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de. Wichtig: Ihre Telefonnummer muss für mögliche Rückfragen dabei sein.

Jede Woche wird eine Kandidatin vorgestellt und am Monatsende online zur Wahl "Die schönste Brandenburgerin des Monats" gestellt. Wer das Voting für sich entscheiden kann, ist für die Jahres-Wahl qualifiziert, hat somit Chancen auf den BRAWO-Titel "Die schönste Brandenburgerin des Jahres" und einen attraktiven Preis. Viel Spaß beim Mitmachen wünscht Ihr BRAWO-Team!