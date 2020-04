Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der "aufgrund der Corona-Pandemie … bis auf Weiteres geschlossen" bleibt. BRAWO indes öffnet die "Schatzkiste Dom" und stellt ein Jahr lang jede Woche einen Schatz vor. Um Vorfreude auf einen nächsten Besuch zu schüren sowie auch den Stolz der BrandenburgerInnen.

Das Domstift Brandenburg beherbergt im Museum und im Archiv seinen umfangreichen Bestand an liturgischen Textilien, Altären, Büchern, Urkunden und Skulpturen aus der Zeit zwischen dem 10. und 16. Jh. Herzstück des Museums sind rund 100 liturgische Textilien darunter 60 Gewänder vom 14. bis 19. Jh. Es geht hier aber nicht um eine Sammlung im wörtlichen Sinne, sondern über einen über die Jahrhunderte gewachsenen Bestand, der ein Stück Geschichte und Kunstgeschichte des Bistums im engeren aber auch der Mark Brandenburg im weiteren Sinne widerspiegelt.

Manche Kunstwerke erhalten ihren besonderen Reiz erst durch die Geschichten, die zu ihnen zu erzählen sind. Dazu zählen zwei Assistenzfiguren einer Kreuzigungsgruppe.

Zur Begriffserklärung: Kreuzigungsgruppe bezeichnet eine typische Darstellung der Kreuzigung Christi, die den Gekreuzigten zwischen Maria und dem Apostel Johannes zeigt. Diese beiden meist kleineren Figuren der Maria und des Johannes heißen Assistenzfiguren. Es gehört zum Standard, dass die Maria rechts von Christus und Johannes links von ihm stehen und beide zu ihm aufschauen. So kann man schon an der Kopfhaltung erkennen, wen die Figur darstellen soll.

Bei unseren besonderen Stücken handelt es sich um zwei, an der Schauseite leicht gewölbte Holztafeln, deren Konturen zwei Figuren mit Heiligenschein beschreiben. Ihre Bemalung stammt aus dem 19, Jh. und steht vermutlich in Verbindung mit der Restaurierung des Domes unter Karl-Friedrich Schinkel. Die Figuren selbst dürften aber wesentlich älter sein. Ihre Größe passt zu dem spätromanischen Kruzifix an der Nordwand der Krypta. Auch ihre Verankerung mit großen Eisennägeln in einem Holzbalken spricht für eine Verwendung als Assistenzfiguren einer mittelalterlichen Triumphkreuzgruppe. Außerdem finden sich unter der heutigen Fassung Reste einer älteren Malschicht, die im 13. Jh, aufgebracht worden sein könnte, wie Farbanalysen nahelegen.

In Vorbereitung ihrer musealen Präsentation mussten die Figuren gesäubert und ihre Fassung gefestigt werden. Parallel dazu wurde das Holz naturwissenschaftlich auf sein Alter untersucht. Die dendrochronologischen Proben datieren die beiden Figuren auf die Zeit um 1300. Es ist nun kaum mehr zweifelhaft, dass die zwei Assistenzfiguren zur romanischen Ausstattung des Domes gehören. Nach dessen gotischen Umbau wurden sie durch die Triumphkreuzgruppe ersetzt, die noch heute zwischen den westlichen Vierungspfeilern des Domes angebracht ist.

Ihr weiteres Schicksal mutet etwas kurios an: Im 19. Jh. wurde hinter dem Lehniner Altar auf dem Hohen Chor eine Arte Kulisse aus Lehniner und Böhmischen Altar eingerichtet. Man zerrschnitt den Böhmischen Altar und brachte ihn willkürlich an den Lehniner an.

Die historische Aufnahme gibt einen Eindruck davon. Außerdem finden sich noch links und rechts des Altars vier Figuren, drei weibliche und eine männliche. Vermutlich sollen sie Johannes und die drei Marien darstellen, die laut dem Evangelium des Johannes (Kapitel 19 Vers 25) unter dem Kreuz Christi standen. Man nutzte dazu die Assistenzfiguren der beiden Triumphkreuzgruppen aus dem Dom, doch fehlte eine Marienfigur in dem Bildprogramm. Kurzerhand malte man die romanische Johannisfigur zur Maria Magdalena um. Sie erhielt ein neues Gewand und deutlich erkennbar weibliche Merkmale.

So verfügt also der Dom über eine Drag-Queen, die ihren Auftritt aber nicht mehr auf dem Hohen Chor hat, sondern im Depot des Dommuseums – Gastspiele in Ausstellungen nicht ausgeschlossen.

Übrigens: Die Petrikapelle am Dom ist bis auf Weiteres jeden Tag von 10 bis 18 Uhr als Raum für persönliche Gebete, Fürbitten und Stille geöffnet. Von Besichtigungen ist Abstand zu nehmen.