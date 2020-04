Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Fortsetzung vom 05.04.: Die Erste Deutsche Fein-Jute-Garn-Spinnerei war der Platzhirsch in der Bauhofstraße und im Deutschen Reich die erste Spinnerei, in der Feinjutegarne hergestellt werden konnten – nutzbar für Gardinenstoffe, Teppiche, Säcke, Kabelummantelungen, aber auch für Zünder. Gebaut wurde die Fabrik 1885/96 und maschinell bestückt mit Maschinen aus Großbritannien, mit denen ab September 1886 Rohjute aus Indien verarbeitet wurde. Brandenburg international! Großfeuer in den Jahren 1905, 1906 und 1912 brachten gewaltige Schäden aber die Firma nicht um. In einem Firmenporträt sind für 1924 eine Jahresproduktion von "2 413 275 kg mit einer Gesamtlauflänge von 11 438 006 km" sowie "34 Spinnstühle mit 6280 Spindeln" vermerkt. Und zur Firma: "Der gesamte Grundbesitz der Gesellschaft umfaßt in der Bauhofstraße, an der Stadtschleuse, in der Mühlentorstraße und am Beetzseeufer ca. 23 700 qm. Auf den beiden erstgenannten Grundstücken, die bis zur äußersten Grenze der baupolizeilichen Erlaubnis bebaut sind (wie die Luftaufnahme aus dem Jahr 1925 offenbart, Anm. d. Red.), stehen sämtliche Fabrikations- und Lagerräume sowie ein Kontorgebäude und sechs Wohnhäuser… Zur Unterbringung von Beamten und Arbeitern hat die Gesellschaft insgesamt 11 Wohnhäuser teils erworben und teils gebaut mit zusammen 51 Wohnungen. Zurzeit beschäftigt das Werk 30 Angestellte und ca. 600 Arbeiter." Am 08. Juli 1948 wurde die Spinnerei zum Volkseigentum erklärt und die Produktion auf Fußmatten, Hausschuhe, Strümpfe, Pullover und Einkaufstaschen ausgedehnt. In den 1960er spezialisierte sich der "VEB Feinjute- und Hanfspinnerei Brandenburg" auf die Produktion von Foliefäden aus Polypropylengranulat und ab 1970 auf Hochdruckpressfäden für die Landwirtschaft – ein Exportschlager des "VEB Folieerzeugnisse Brandenburg", woraus die deutsche Wiedervereinigung die "Folieerzeugnisse GmbH Brandenburg" werden ließ und zuletzt bis zur Schließung 1994 die Tegafol GmbH. Am 19. Juli 1998 erlebte das nun denkmalgeschützte Ensemble den nächsten Großbrand – und den letzten. Die Ruinen wurden abgerissen und hinter einem letzten Stück erhaltener Mauer (an der Kanalbrücke) ab 2008 ein schönes neues Stück Brandenburg gebaut.