Liebenwalde (MOZ) Ein 44-jähriger Golf-Fahrer ist am Sonnabend auf der B 167 mit hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen.

Der Mann war gegen 12.30 Uhr in Richtung Liebenwalde unterwegs, als er plötzlich in einer Rechtskurve aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem VW zusammenstieß. Anschließend überschlug sich der Wagen und landete im Straßengraben. Der 44-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus bringen musste. Der 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW blieb zum Glück unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro. Die B 167 war für knapp zwei Stunden voll gesperrt.