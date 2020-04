Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Da auch die Kinder in den vergangenen Wochen eine Menge geleistet haben, ruft Frankfurts Kinderbeauftragte Jacqueline Eckardt zu einer Aktion auf.

"Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir Erwachsenen den Kindern auch die Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdient haben", sagt sie und fordert dazu auf, kurze Videos oder Fotos an die Facebook-Seite "Oderküken" zu schicken. Zu sehen sein sollen aus Händen geformte Herzen – ein Zeichen des Zusammenhalts in Corona-Zeiten – um den Kindern auf diese Weise Danke zu sagen.