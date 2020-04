MOZ

Wolfshagen Uckerland. Zu einem Verkehrsunfall auf der B 198 bei Wolfshagen, Abzweig Hetzdorf, wurde die Polizei am Sonnabendmorgen gerufen. Ein 41-jähriger Autofahrer meldete, dass er gerade mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei. Der im Fahrzeug eingeklemmte Fahrer wurde durch die Rettungskräfte geborgen und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Daraufhin wurde eine Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt. Am Pkw entstand ein Schaden von 6000 Euro.