MOZ

Hennigsdorf (MOZ) Unbekannte haben zwei Autos auf dem Parkplatz an der Spandauer Allee in Hennigsdorf aufgebrochen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen die Täter am Karfreitag gegen 15.30 Uhr jeweils die Seitenscheiben eines VW Golf und eines Citroen ein. Aus dem Golf wurde ein Rucksack samt Geldbörse gestohlen, was aus dem Citroen entwendet wurde, ist nicht bekannt, da der Halter zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor Ort war. Schaden insgesamt: knapp 1000 Euro.