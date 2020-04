Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Der Landkreis Oberhavel hat über die Ostertage mehrere Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung registriert. Vor allem Berliner, die zu Ostern nach Oberhavel reisten, hielten die Abstandsregeln dabei eher selten ein.

Kontrolliert wurden vor allem die touristischen Hotspots des Landkreises durch die Mitarbeiter der Ordnungsämter der Kommunen, die am gesamten Osterwochenende im Einsatz waren. "Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben sich an die Regeln gehalten. Dafür danke ich all jenen, die sich besonnen und vorbildlich verhalten haben. Das sonnige Wetter hat offenbar aber mancherorts auch zu nicht erlaubten Treffen und nicht eingehaltenen Abstandsregeln verlockt", resümiert Matthias Rink, Leiter des Verwaltungsstabes des Landkreises.

Insbesondere an beliebten Ausflugszielen wie am Summter See und im Briesetal mussten Verstöße festgestellt werden. Auffällig war, dass viele Berliner die Ostertage für einen Ausflug nach Oberhavel nutzten und dabei die Abstandsregeln nicht immer einhielten. Auch am Lehnitz-, Grabow- oder Wutzsee, am Havelplatz in Hennigsdorf, am Stadthafen in Liebenwalde sowie auf einigen privaten Grundstücken und in Wohnungen mussten die Kontrolleure Ermahnungen und Platzverweise aussprechen. Außerdem wurden mehrere Anzeigen angefertigt, für die nun Bußgelder fällig werden.

"Der Landkreis Oberhavel appelliert daher an alle Oberhavelerinnen und Oberhaveler, sich weiter strikt an die geltenden Regeln zu halten – auch wenn die zweite Osterferienwoche und das angekündigte Sonnenwetter zu Ausflügen verleiten. Nur so können wir die Ausbreitung des Coronavirus weiter eindämmen", appelliert Rink.

