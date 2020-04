dpa

Mühlenbeck (dpa) 150 Platzverweise auf einen Streich hat die Brandenburger Polizei am Ostersonntag am Summter See im Landkreis Oberhavel ausgesprochen.

Ein Zeuge habe über eine größere Menschenansammlung am Ufer informiert, sagte Torsten Herbst, Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, am Ostermontag. Dicht an dicht hätten dort Sonnenbadende gelegen. Auf der kleinen Strandfläche konnte die geltende Abstandsregel zur Verringerung der Ansteckungsgefahr von Corona von 1,5 Meter nicht eingehalten werden. Die Polizisten verwiesen alle Anwesenden des Strandes und sprachen Platzverweise aus. "Die Strandlaken wurden ruhig eingepackt, alle reagierten verständnisvoll", sagte Herbst.

