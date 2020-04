MOZ

Kyritz Ein 30-Jähriger hat sich bei einem Motorradunfall bei Kyritz schwere Verletzungen zugezogen. Er war am Sonntag gegen 10 Uhr auf der L 14 zwischen Zernitz-Bahnhof und Holzhausen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er aus ungeklärtem Grund zu weit nach rechts, prallte gegen die Leitplanke und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Angehörige des Mannes kümmerten sich um das Motorrad. Der Sachschaden wird auf rund 3 000 Euro beziffert.