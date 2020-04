Für Stefan Zöllner und Laura Klaus in Frankfurt (Oder) sind die Ostertage wichtige Erholungszeit. Homeoffice gibt es für den Maler nicht, Laura geht weiterhin ihrem Tagwerk in der Buchhaltung nach. © Foto: René Matschkowiak

Bjarne Joric (2.v.l.) und Thorge Jasper (2.v.r.) genießen mit ihren Eltern Kerstin Meier und Stefan Schwartz an Ostern das schöne Wetter auf dem Balkon, zuhause in Frankfurt (Oder). © Foto: Rene Matschkowiak

Robert und Sylvia Lange mit ihren Kindern Benjamin (h.l.), Jonathan (v.r.) Elisabeth und Maximilian im Osterhasenkostüm. Am Ostersonntag hätte die Familie in Frankfurt (Oder) Besuch empfangen. So bleiben die Langes unter sich. © Foto: René Matschkowiak

René Matschkowiak