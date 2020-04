MOZ

Müncheberg (MOZ) Mitarbeiter der Stadtverwaltung mussten am Karfreitag feststellen, dass Unbekannte das russische Ehrenmal in einem Waldstück vor dem Schützenhaus in der Karl-Marx-Straße verunstaltet haben.

Vermutlich in der Nacht zum Gründonnerstag hatten Sprayer mit gelber Farbe großflächig das Ehrenmal beschmiert. Außerdem wurden fünf in der Nähe liegende Sandsteinplatten von den Randalierern mit unbekannten Werkzeuges zerschlagen. Der entstandene Sachschaden wurde mit 1000 Euro angegeben.