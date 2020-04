MOZ

Batzlow (MOZ) Ein Rundflug am Ostersonntag endete für eine Pilotin mit einer Notlandung bei Batzlow.

Am Nachmittag war die Frau mit einem Kleinflugzeug in Eggersdorf bei Müncheberg zu einem Rundflug gestartet. Auf dem Rückflug zum Landeplatz bemerkte sie jedoch einen Triebwerksschaden an ihrer Maschine und leitete kurzerhand die Notlandung ein. Das Flugzeug setzte auf einem Feldweg in Richtung Reichenow auf. Die Pilotin blieb dabei unbeschadet.