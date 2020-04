MOZ

Fehrbellin Das Kontaktverbot zur Bekämpfung des Coronavirus verunsichert nicht nur viele Unternehmen, sondern auch die Vereine. Viele bangen darum, dass Mitglieder abspringen, wenn Zusammenkünfte noch länger verboten sind. Die fehlenden Beiträge könnten für einige Vereine das Aus bedeuten. Um das Ehrenamt zu unterstützen, hat der Stiftungsrat der Fehrbelliner Bürgerstiftung beschlossen, die Frist für die Beantragung von Mitteln zu verlängern. Bis zum 30 Juni können Vereine im Fehrbelliner Gemeindegebiet, die in finanzielle Not geraten sind und ihre laufenden Kosten nicht decken können, schriftlich Anträge per E-Mail an info@buergestiftung-fehrbellin.de einreichen.