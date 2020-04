Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Insgesamt 28-mal musste die Polizei im Kreis Ostprignitz-Ruppin am Osterwochenende ausrücken, weil es Verstöße gegen das Kontaktverbot zur Eindämmung des Coronavirus gab. Größtenteils wurde sich an die Einschränkungen gehalten, schätzt die Polizei ein.

Am Gründonnerstag traf eine Streife gegen 16 Uhr auf vier Personen, die sich an der Franz-Mehring-Straße getroffen hatten. Sie erhielten Platzverweise. Kurz darauf riefen Anwohner die Polizei in die Ernst-Thälmann-Straße nach Lindow, weil dort in einer Wohnung zehn Personen seien. Vor Ort trafen die Beamten neben den zwei Mietern zwei Besucher an, die gehen mussten. Fünf Jugendliche, die an den Wallanlagen in Neuruppin feierten, wurden um 17.10 Uhr nach Hause geschickt. Einer musste mit auf die Wache kommen, weil er drogenverdächtige Substanzen dabei hatte. Am Karfreitag wurden drei Männer aus einer Wohnung an der Erich-Schulz-Straße verwiesen. In der Gartensparte "Gute Hoffnung" wurden auf einem Grundstück neun Personen angetroffen. Sechs von ihnen hatten dafür keine Berechtigung und mussten gehen. An der Pfarrkirche hielten sich am Samstag acht Personen auf, die einen Platzverweis erhielten. Auch vier Personen, die an der Rheinsberger Schlossstraße grillten, mussten nach Hause gehen. Bei einem Lagerfeuer feierten vier Personen an der Neuruppiner Feldmannstraße einen Geburtstag. Die Polizei löste die Feier auf. Eine Party mit angeblich vielen Gästen wurde den Beamten gegen 22.28 Uhr in Buskow gemeldet. Vor Ort wurden zwei Personen zu Gast bei einem Dritten angetroffen und nach Hause geschickt.

Am Ostersonntag wurden nach Zeugenhinweisen gegen 16.38 Uhr fünf Personen an der Fehrbelliner Promenade angetroffen. Sie zeigten sich einsichtig und befolgten die Platzverweise. An einem Hauseingang an der Neuruppiner Hermann-Matern-Straße hielten sich gegen 18.36 Uhr fünf Menschen auf. Auch sie wurden belehrt und gingen danach ihrer Wege.

Auch wenn in Orten wie Rheinsberg und Lindow viele Tagestouristen anzutreffen waren, machte sich laut derAutobahnpolizei in Walsleben auch auf der A 24 bemerkbar, dass viele Leute zu Haus bleiben.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin