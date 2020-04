Andrea Linne

Eberswalde/Bernau (MOZ) Am Osterwochenende waren mehr als 30 Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Landkreis im Einsatz. An ihrer Seite kontrollierten Außendienstler der kommunalen Ordnungsämter, Polizisten und Feuerwehren das Einhalten der Eindämmungsverordnung. Größere Verstöße wurden dabei nicht festgestellt, wie Jana Mundt, Leiterin des Landratsbüros, im Nachgang mitteilte.

Auch Solveig Spann, Hauptamtsleiterin des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, konnte das bestätigen. Vorfälle gab es am Parsteinsee, wo Camper partout auf den Platz rollen wollten. Auch Jugendliche in Hohenfinow wurden belangt, weil sie sich nicht trennen wollten und unbelehrbar blieben.

Am Kloster Chorin, in Brodowin, am Schiffshebewerk und Badesee in Neuehütte mussten Familien auf die Verordnung hingewiesen werden, so Spann. In Eberswalde waren neun Kollegen und viele Streetworker im Einsatz. Weitestgehend blieb es ruhig, Feuer auf Privatflächen wurden kontrolliert, auch in Kleingärten kamen Kräfte vorbei. Barnims Landrat Daniel Kurth und seine Kollegen schauten in Ahrensfelde, im Lenné-Park in Blumberg, am Liepnitz- oder Gorinsee nach dem Rechten.

An beliebten Ausflugszielen wurden Besucher auf die Abstandsregeln hingewiesen, so Jana Mundt. Gruppen von Motorrad- und Radfahrern waren vor allem am Sonntag unterwegs, weil schönes Wetter in die Natur lockte.