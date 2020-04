Stilles Gebet: Einen großen Ostergottesdienst gab es in diesem Jahr zwar nicht, die Tür der Nikolaikirche in Bad Freienwalde stand dennoch offen, für jeden, der einen ruhigen Moment suchte oder eine Kerze anzünden wollte. © Foto: Jörn Kerckhoff

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Pünktlich um zehn Uhr erklangen am Ostersonntag die Kirchenglocken in Wollenberg. Lange waren sie nicht mehr zu hören gewesen, am Sonntag durfte Paul Lutter die Glocken zum Auferstehungsgeläut wieder zum Klingen bringen.

"Das war schon ein besonderer Moment", erzählte der 84-Jährige hinterher. "Oft kann ich das aber nicht mehr machen", fügte er hinzu und machte deutlich, dass es anstrengend ist, das Geläut mit dem Zugseil in Gang zu bringen. Lutter darf sich wohl freuen, eine Elektrifizierung des Glockengeläuts ist geplant, wie Pfarrer Björn Ferch verriet.

Den Moment nicht verpassen

So kannte man Ostern bislang nicht. Nicht in Europa, nicht in Deutschland und nicht in Bad Freienwalde und Umgebung. Familienfeiern, Osterfeuer und Gottesdienste fielen der Corona-Pandemie zum Opfer, beim Gang durch die Kurstadt begegneten einem am Ostersonntag nur wenige Menschen. Es hatte ein wenig etwas von einem Dornröschenschlaf. Die Ausgangsbeschränkungen hielten die Leute davon ab, das Fest der Auferstehung auf gewohnte Art zu feiern. Dennoch fiel Ostern nicht etwa aus – ganz im Gegenteil.

Etwa 20 Menschen ließen es sich etwa nicht nehmen, dem Auferstehungsgeläut der Kirche in Wollenberg beizuwohnen – achteten dabei aber auf gebührenden Abstand zueinander. Pfarrer Björn Ferch hatte schon im Vorfeld erklärt, dass dieses Auferstehungsgeläut eines im doppelten Sinne sei – einmal zur Auferstehung Jesu, aber auch zur Auferstehung der Kirche in Wollenberg, die aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt und durch Sanierungsmaßnahmen vor dem völligen Verfall gerettet wurde.

Der Wollenberger Dorf- und Kulturverein, ehemals der Förderverein Feldsteinkirche zu Wollenberg, hatte einen großen Anteil an der Restaurierung. So gehören eine ganze Reihe der Besucher, die am Sonntag gekommen waren, denn auch dem Verein an, der aktuell 53 Mitglieder zählt, wie die Vorsitzende Dorita Traub mitteilt. Diesen Moment wollten sie nicht verpassen – Kontaktbeschränkungen hin, Kontaktbeschränkungen her.

Ein Zeichen für Kirche und Dorf

Für einige, die sich der Kirchengemeinde sehr verbunden fühlen, war es ein erhebendes Gefühl, dass die Glocken ihrer Kirche nach langem Stillstand wieder zu hören waren und damit ein Lebenszeichen der lebendigen Kirchengemeinde erklingen ließen. Für andere war es vor allem wichtig, mit der Kirche ein Gebäude gerettet zu haben, das symbolhaft für die ganze Dorfgemeinschaft steht. Diese zu stärken und mit dem Dorf- und Kulturverein auch andere Projekte anzustoßen, ist ihnen wichtig. "Es gibt noch einiges zu tun", macht Dorita Traub denn auch deutlich, dass das Erklingen der Kirchenglocken keinen Endpunkt der Vereinsarbeit markierte, sondern höchstens ein Etappenziel war.

Geöffnet war auch die Nikolaikirche in Bad Freienwalde am Sonntag. Pfarrer Ferch hatte sich ganz bewusst dafür entschieden, den Gläubigen die Tür zu öffnen – auch wenn es natürlich galt, die vorgegebenen Verhaltensregeln einzuhalten. Maximal zehn Leute sollten sich gleichzeitig in der Kirche aufhalten, damit man sich körperlich eben nicht zu nahe kommt, aber dennoch die Nähe der Gemeinschaft spüren kann. Wer im Gebet innehalten oder eine Kerze anzünden wollte, sollte diese Möglichkeit haben.

"Bislang ist die Resonanz zurückhaltend", resümierte Björn Ferch gegen Mittag. Viele Gemeindemitglieder gingen wohl doch lieber auf Nummer sicher und blieben draußen, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. Ganz erstaunt zeigte sich der Pfarrer der Gemeinde Oberbarnim-Nikolai jedoch darüber, dass die Osterandachten, die er verfasst und ausgedruckt hatte, damit die Gläubigen einen kleinen Gottesdienst daheim feiern konnten, so reißenden Absatz fanden.

"Mit dieser Menge hatte ich nicht gerechnet", gab Ferch zu, freute sich aber natürlich gleichzeitig darüber, dass viele Menschen während der Corona-Krise offenbar Halt im Glauben suchen. Auch in dieser Hinsicht war Ostern 2020 vielleicht anders, als in den Jahren zuvor.