Michael Heider

Frankfurt/Oder (MOZ) Bürgerbeteiligung war ein Name für die Einmischung von Leuten, die keine Ahnung hatten, jede Menge Ärger verursachten und am Ende darüber meckerten, dass sich alles in die Länge zog", heißt es in Juli Zehs Roman "Unterleuten", in dem ein Windpark das soziale Gefüge eines fiktiven Brandenburger Dorfs durcheinanderbringt.

Man muss den Gedankengang von Zehs Protagonisten nicht teilen. Im Gegenteil. Unser demokratisches Staatsverständnis verlangt, dass betroffene Bürger sich informieren und ihre Einwände formulieren können. Auch wenn sich die Umsetzung großer Projekte dadurch verlängert. Das gilt auch in Zeiten von Ausgehbeschränkungen und Abstandsregelungen. In Brandenburg mag Corona die Auslegung von Unterlagen zwar noch nicht akut bedrohen, dennoch sollten Internet basierte Ergänzungen ausgebaut werden. Demokratische Beteiligung würde auf diese Weise vereinfacht. Zudem könnte es sich als wichtiger Schritt in Richtung einer digitalen Verwaltung erweisen. Auch dies ist ein großes Projekt. Eines aber, das sich keinesfalls in die Länge ziehen muss.