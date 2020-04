Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Bei Bruno Labbadias Vorstellung als neuer Cheftrainer von Hertha BSC fühlte man sich als Zuhörer ein wenig an an den 27. November erinnert.

An diesem Tag saß Jürgen Klinsmann zwischen Pressesprecher Marcus Jung und Manager Michael Preetz. Klinsmann erzählte über das große Potenzial, dass er bei der Hertha sieht und, dass er einen schlafenden Riesen wecken wolle. Fünf Monate später erklärte Bruno Labbadia ähnliches und spricht auch von einem großen Potenzial und von Hertha BSC als Wunschverein. Obwohl beide ähnliche Worte verwendeten, könnte die Ausgangslage, nicht nur wegen der Corona-Krise, nicht unterschiedlicher sein.

Während Klinsmann die Bundesliga nur am Rande aus den USA verfolgte und sein Trainerteam immer mit wechselnden Akteuren besetzt, hat Labbadia einen festen Stab. In ihrer Zeit ohne Verein schlossen sie sich sogar eine Woche auf einer Hütte ein und analysierten ihre Arbeit in den vergangenen Jahren bis ins kleinste Detail. Zudem hatte Labbadia immer ein Auge auf die Vereine, bei denen es gerade nicht so rund lief und arbeitete für sich an Lösungsideen.

Der 54-Jährige ist bestens vorbereitet auf die Aufgabe bei der Hertha und kennt den Abstiegskampf, aber auch das internationale Geschäft. Vielleicht ist der 13. April ja der Tag, an dem der Riese geweckt wurde.