Sabine Rakitin

Bernau/Wandlitz (MOZ) Von Karfreitag bis Ostersonntag waren rund 30 Mitarbeiter der Kreisverwaltung im Barnim im Einsatz, um die Einhaltung der Eindämmungsverordnung zu kontrollieren. Landrat Daniel Kurth, der auch seine Dezernenten zu Rundgängen an viel frequentierten Orten im Barnim verpflichtet hatte, war selbst am Liepnitzsee und in Ahrensfelde unterwegs. Größere Verstöße seien bei den Kontrollen nicht festgestellt worden, teilte die Leiterin des Bereiches Landrat, Jana Mundt, am Sonntag mit. "Die Menschen, die es in unsere Region verschlagen hat, waren sehr diszipliniert und einsichtig", stellte sie fest. Relativ häufig hätten die unterschiedlichen Regelungen der Eindämmungsverordnung von Berlin und Brandenburg erläutert werden müssen.

In der Gemeinde Wandlitz waren mehrere Trupps von Mitarbeitern des Ordnungsamtes, unterstützt durch Kollegen aus anderen Bereichen der Gemeindeverwaltung, von Freitag bis Montag unterwegs. Während es an den ersten beiden Tagen ruhig gewesen sei, habe sich die Situation am Ostersonntag zugespitzt, stellte Bürgermeister Oliver Borchert bedauernd fest. "Meine Teams mussten viel diskutieren und hatten es häufiger als sonst mit uneinsichtigen Leuten zu tun." Darüber hinaus wurden massenhaft Verwarnungen wegen falschen Parkens verteilt. "Vor allem am Obersee in Lanke und am Liepnitzsee in Ützdorf standen die Autos kreuz und quer", berichtete er am Montag.