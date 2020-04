Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Eigentlich würden sich gerade die Fahrgeschäfte von Lothar Welte drehen. Immer Anfang November sind sein Sohn und er mit ihren Fahrgeschäften in Neuruppin auf dem Martinimarkt zu Gast. Aktuell hätte die Familie eigentlich ein Heimspiel in Rostock, weil dort um diese Zeit immer der Ostermarkt stattfindet. Dieses Volksfest ist wie viele andere aufgrund der Corona-Krise abgesagt. "Die Gesundheit geht vor – das ist sowieso das Allerwichtigste", sagt Welte.

Für die Schausteller sei diese Situation allerdings alles andere als einfach. "Die meisten hatten am 22. Dezember zum Weihnachtsmarkt ihre letzten Einnahmen", so der Rostocker. In den Wochen danach folgten größere Investitionen. Unter anderem mussten laut Welte die Eigentümer von großen Fahrgeschäften eine neue Europäische TÜV-Norm umsetzen, die die Sicherheit der Karussells weiter erhöhen soll. Dabei habe viel an Elektronik und Konstruktion verändert werden müssen. "Dazu kamen noch die normalen Instandhaltungsarbeiten. Viele sind da an ihre finanzielle Schmerzgrenze gegangen", so der Schausteller. Viele Fahrzeuge stehen nun noch im Winterquartier. Aber auch diese mussten laut Welte jetzt wieder TÜV bekommen: "Alleine bei mir machte das jetzt rund 2 300 Euro, da ist aber noch nichts repariert. Wenn es schlecht läuft, werden wir in den nächsten sechs Monaten die Fahrzeuge nicht bewegen, müssen aber wieder zum TÜV."

Die Soforthilfen, die den Unternehmern vom Bund zugesagt wurden, haben laut Welte bei noch nicht allen Berufskollegen gegriffen, die sich daher berechtigt Zukunftssorgen machen: "Eine so schlimme Situation hatten wir noch nie in der 1 200-jährigen Geschichte der Schausteller." Wenn es in der Vergangenheit Ärger oder Probleme gab, sei man eben einen Bezirk oder ein Bundesland weitergezogen. Selbst während oder nach Kriegen hätten Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufgebaut und trotz aller Sorgen und Nöte für Abwechslung gesorgt. "Da konnten Kinder auch mal für ein Ei oder ein Stück Wurst fahren. Das hat auch die Schausteller stolz gemacht", so Welte. Viele seiner Berufskollegen seien heute noch so stolze Unternehmer, dass sie sich scheuen würden, Bettelbriefe an Behörden zu schreiben. "Ich höre dann nur immer: Das mache ich nicht. Aber Stolz ist in dieser Situation ein schlechter Ratgeber. Es muss ja irgendwie weitergehen", meint Welte.

Die Freude und die Unterhaltung, die er und seine Kollegen in die Städte bringen, seien das beste Anitdepressiva – auch in dieser schwierigen Zeit, in der Menschen zu Hause sein müssen und auf eine andere Art als sonst gestresst sind: "Und es macht uns selbst Spaß, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Das Schlimmste, was passiere könnte, ist laut Welte, dass die Volksfeste nach der Krise als allerletztes wieder erlaubt werden. "Die Menschen wollen feiern und leben", weiß er. Die Schausteller hätten sich für ihre Fahrgeschäfte schon Gedanken gemacht, wie sie die Sicherheit für ihre Kunden erhöhen können. An seinem Autoscooter seien beispielsweise vier Ein- und Ausstiege möglich. "Und wir könnten nach jeder Fahrt die Lenkräder und alles desinfizieren, wie es mit den Einkaufswagen vor manchen Supermärkten gemacht wird. Ich sehe da viele Möglichkeiten", so der Rostocker. Nach seiner Einschätzung sei die Mehrheit der Menschen sensibel genug für solche Vorkehrungen. "Ein paar Unvernünftige gibt es aber immer. Aber die Menschen brauchen Freude", so Welte.

Keine Freude bereitet es ihm, wenn er hört, dass schon heute einige Kommunen ihre Weihnachtsmärkte absagen. "Das geht zu weit. Wenn man das 14 Tage oder drei Wochen vorher macht, weiß man, da hat sich noch jemand bemüht", sagt der Schausteller. Es gibt aber auch gute Beispiele. In Havelberg, rund 60 Kilometer vom Neuruppin entfernt, findet im September stets der bekannte Pferdemarkt statt. Der ist nicht abgesagt und in Zeiten von Corona verzichtet die dortige Kommune darauf, von den Schaustellern eine Anzahlung für ihren Standplatz zu verlangen. "Das zeigt, da sitzen noch Menschen und keine Roboter", so Welte. Noch ist er zuversichtlich: "Zum Martinimarkt in Neuruppin sehen wir uns bestimmt alle wieder."