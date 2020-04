MOZ

Zepernick Eine leerstehende Holzbaracke an der Schönerlinder Straße ist am Sonnabend durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Am Sonnabendmittag war die Panketaler Feuerwehr zu dem Brand gerufen worden. Da stand der Schuppen bereits in Flammen. Weil eine Zwischendecke eingestürzt war, konnte nur von außen gelöscht werden. Etwa 50 Feuerwehrleute waren an die sechs Stunden im Einsatz.