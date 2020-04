MOZ

Beeskow Auch während der Feiertage hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Spree stichprobenartige Kontrollen bei Infizierten und Kontaktpersonen durchgeführt. Allein am Karfreitag wurden 28 von 30 Aufgesuchten in häuslicher Quarantäne angetroffen.

Eine Person befand sich nach Absprache bei ebenfalls infizierten Verwandten ersten Grades in einem anderen Landkreis in Quarantäne. Eine erkrankte Person wurde nicht angetroffen, ihr stehen eine Anhörung und ein "empfindliches Bußgeld" bevor, wie der Kreis meldet.

Die Anzahl der seit Beginn des Krankheitsausbruchs in Oder-Spree nachweislich mit Covid-19 infizierten Personen ist, Stand Mitternacht von Sonntag auf Montag, von 95 auf jetzt 99 Fälle gestiegen. Davon sind 63 inzwischen geheilt. Drei Erkrankte werden derzeit stationär behandelt. 188 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Im Nachbarkreis Dahme-Spreewald meldete das Gesundheitsamt am Sonntagmittag den vierten Covid-19-Todesfall: Ein 75-Jähriger verstarb in Luckau. 43 nachgewiesene Erkrankte sind genesen. Insgesamt gibt es bisher 145 positive Fälle der Corona-Infektion im Kreisgebiet, mit Abstand die meisten in Königs Wusterhausen (41). Drei Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, die übrigen in häuslicher Isolation. Es sind 316 Quarantänen verhängt worden und 204 als Verdachtsfall eingestufte Personen warten auf ein Testergebnis.