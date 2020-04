Michael Heider

Frankfurt/Oder (MOZ) Leere Straßen, ruhende Fabriken. Ein reduzierter Schadstoffausstoß scheint ein Nebeneffekt der Corona-Krise zu sein. Auf den Ausbau Erneuerbarer Energien wirkt sie sich jedoch hemmend aus. Bemerkbar wird dies nicht zuletzt bei Bauvorhaben mit Genehmigungsverfahren unter Öffentlichkeitsbeteiligung.

"Im Moment ist die größte Herausforderung, begonnene Planungsverfahren fortzuführen", sagt der Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie (BWE), Wolfram Axthelm. "Gutachter und Sachverständige sind in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt, Erörterungstermine sind abgesagt, die öffentliche Auslegung und damit die Beteiligung der Bürger kaum möglich."

Bei Verkehrs- und Energieinfrastrukturprojekten, die weitreichendere Auswirkungen auf die Umwelt haben oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erfordern, haben auch betroffene Anwohner ein Wörtchen mitzureden. Sie haben etwa die Möglichkeit, an Erörterungsterminen teilzunehmen oder relevante Antragsunterlagen in den betroffenen Gemeinden einzusehen.

Im Zuge der um sich greifenden Pandemie haben jedoch zahlreiche Gemeinden ihre Rathäuser geschlossen und den Publikumsverkehr eingeschränkt. Der BWE fordert daher, alle Spielräume zu nutzen, um onlinebasierte Beteiligungen zu ermöglichen. "Die Digitalisierung von Genehmigungsverfahren wird dringlich", betont Axthelm.

Bisher nur Tesla betroffen

Für die digitale Offenlage stellt sich der Bundesverband etwa die Nutzung von Portalen des Bundes und die Webseite der Genehmigungsbehörde vor. "Dies kann auch für die Zeit nach Corona die Digitalisierung vorantreiben", meint Geschäftsführer Axthelm.

Zwar ist etwa bei UVP-pflichtigen Vorhaben eine Online-Veröffentlichung relevanter Unterlagen bereits Usus, laut dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) müsse die Einsichtnahme jedoch auch jenen ermöglicht werden, die das Internet nicht nutzen. Da dies auch in Zeiten Coronas gilt, arbeite man an rechtssicheren und praktikablen Lösungen. So müsse es einerseits jedem möglich sein, Einsicht in die Unterlagen zu nehmen. Andererseits dürfen sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in einem Raum befinden. Gegebenenfalls müsse der Zugang daher gesteuert werden.

Im Moment jedenfalls sind in Brandenburg die Auswirkungen auf Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren unter Öffentlichkeitsbeteiligung überschaubar. Dem MLUK zufolge wurde bisher nur der Erörterungstermin für die von Tesla geplante Gigafactory in Grünheide wegen Corona verschoben.

Nichtsdestotrotz würden die aktuellen Bedingungen eine besondere Herausforderung für die Arbeit der Behörden darstellen. Zwar müssten alle Belange gründlich geprüft und fachliche Stellungnahmen mit Terminsetzung vorbereitet werden, man gehe momentan aber davon aus, dass kein Verfahren in Gefahr gerät.