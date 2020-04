Ostfahrzeugtreffen: So sieht es in Finowfurt aus, wenn sich Schrauber und Fans alter Autos treffen. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Andrea Linne

Finowfurt (MOZ) Sie sind Enthusiasten – allesamt. Sonst würden sie ihre Freizeit nicht in die Flugobjekte und diverse Ausstellungsstücke stecken, die weit verstreut auf dem 20 Hektar großen Gelände in Finowfurt stehen. Gerade am 1. April begann die Hauptsaison für das Luftfahrtmuseum. Doch die fällt zunächst ins Wasser.

52 Mitglieder hat der Verein, dem bis April in einem Jahr 100 000 Euro fehlen, um zu arbeiten. Acht Beschäftigte sichern den Museumsbetrieb, der regulär bis 31. Oktober dauert. Gewöhnlich ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die weiten Flächen sind zu unterhalten, Ausstellungen zu organisieren, Führungen zu leisten und die Großveranstaltungen vorzubereiten, wie der 53-jährige Vereinsvorsitzende Birk Polten berichtet. Mit Christoph Raschke steht ihm ein mit 36 Jahren junger Stellvertreter zur Seite, der über die legendäre Veranstaltung Roadrunners Paradise zum Verein kam. Wolfgang Schäffer ist dabei, aber auch Roland Waldstein – der Zahlenmeister.

Alle sind sie ratlos, wie es weitergehen soll. Einige alte Fahrzeuge stehen neben dem Vereinshäuschen auf der Fläche, die einst für ein Jagdfliegerregiment geschaffen wurde. 53 Shelter, also Schutzbunker aus Beton für die Flugzeuge, gab es hier mal. In der Nationalen Volksarmee hießen die "Geschlossene Deckungen für Flugzeuge". Errichtet wurden die beschusssicheren Hallen ab 1967, bis 1992 dann von den sowjetischen Streitkräften genutzt. Polten sagt: "Eberswalde hatte zu DDR-Zeiten 50 000 Einwohner. Man sagt, fast ebenso viele sowjetische Armeeangehörige waren hier stationiert." Darunter auch in Finowfurt.

30 Großexponate stehen verteilt über die Fläche. Dazu gehört auch die TU-134, die seit gut zwei Jahren Stück für Stück saniert wird. Der Rumpf ist schon neu, die Tragflächen sollen folgen. Ohne Projektförderungen und Spendengelder, die teils von der Kommune, aber auch von Förderern kommen, wäre das nicht möglich. Aber auch das Ostfahrzeugtreffen, das am 25./26. April stattfinden sollte, finanziert die Vereinsarbeit und Unterhaltung des Museums. 10 000 Euro werden monatlich benötigt.

Großveranstaltungen abgesagt

Jährlich kommen bis zu 8000 Besucher auf die einmalige Ausstellungsfläche in Finowfurt. Allein zum 13. Ostfahrzeugtreffen im Vorjahr fanden sich 10 000 Fans von Lada, Moskwitsch, Škoda, Wolga, F 9, GAZ, UAZ, Robur, W 50 oder ZT-Traktoren ein. Händler rückten mit Wohnwagen an, Schrauber waren im Ersatzteile-Paradies. "Es ist die wichtigste Einnahmequelle, die wir haben", stellt der Finowfurter Raschke klar. Roadrunners Paradise Race 61, eine Gastveranstaltung, sollte am 9. Mai eröffnet werden und am 26. und 27. Juni über die Bühne gehen. Aktuell wissen die Vorstandsmitglieder des Vereins Luftfahrtmuseum Finowfurt nicht, was in diesem Jahr noch geht.

Jetzt sitzen die Luftfahrtarchäologen an der Ausstellung über Fliegerschicksale und überarbeiten diese. Dafür gab es auch Spenden. Eine Z-37 Čmelák, ein tschechisches Mehrzweckflugzeug, das LET Anfang der 1960er-Jahre als Agrarflugzeug entwickelt hatte, wartet auf helfende Hände und Geld. Restaurator Lothar Nürnberg führt die Überarbeitung an.

Im Winter hingen außerdem bis zu zehn verschiedene Fledermausarten in einigen der Bunker. Gerade sind die Säuger ausgeflogen.

Der gemeinnützige Verein nutzt im Moment alle Möglichkeiten, die ihm bleiben. Das Gros der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Außerdem hat sich die aktive Gruppe um Museumsleiter Birk Polten auf der Plattform www.brandenburghelfen.de/brandenburg/freizeit/ verlinken lassen – in der Hoffnung, dass über den Erwerb von Gutscheinen einige Einnahmen hereinkommen. Jede Spende ist wichtig, betont dieser. Bis zur Eröffnung ziehen einige Unermüdliche ihre Kreise und pflegen das weite Areal.