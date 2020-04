MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Die Corona-Krise führt dazu, dass einige Unternehmen händeringend Mitarbeiter suchen, da der Arbeitsweg für Berufspendler aus Polen schwierig geworden oder sogar abgeschnitten ist. Umgekehrt sind auch Menschen, die bereits ihren Job verloren haben oder sich in Kurzarbeit befinden, auf der Suche nach einer Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Aus diesem Grund haben mehrere Arbeitsagenturen in Brandenburg die Initiative "jobsNow" ins Leben gerufen, bei der Unternehmen und Arbeitssuchende schnell zusammengebracht werden sollen, um gegen die Corona-Krise anzukämpfen. Dafür seien in der Krise auch die Regeln, sich zum Kurzarbeitergeld etwas hinzuzuverdienen, deutlich gelockert worden, teilt die Arbeitsagentur mit. In Bad Freienwalde sucht etwa die AGRO GmbH Sortierer für Spargel, die Gartenbau Bralitz GmbH Erntehelfer und die WDU Dienstleistung GmbH Wachmänner- und -Frauen für den Objektschutz. Außerdem gibt es weitere Jobangebote im Landkreis Märkisch-Oderland. Genaueres gibt es auf der Homepage der Agentur für Arbeit unter www.jobboerse.arbeitsagentur.de zu erfahren.