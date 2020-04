Peggy Lohse

Beeskow Auf dem Pflaster liegt ein einsamer Schutzhandschuh. Der Wind weht unangenehm kalt über den Beeskower Marktplatz.

Nach den ersten drei sonnigen, warmen Osterfeiertagen, die die Menschen trotz Kontaktsperre und Verordnungen zur Eindämmung der Neuinfektionen mit dem weiter grassierenden neuartigen Coronavirus ins Freie und Grüne lockten, ist es nun still und leer. Dennoch macht sich auch am Ostermontag die Kontrollstreife des Beeskower Ordnungsamtes auf den Weg: um Präsenz und damit die Wichtigkeit der Eindämmungsverordnung des Kreises zu demonstrieren, um Verstöße zu erkennen und zu benennen und später auch, um die Absperrungen der Spielplätze im Stadtgebiet zu kontrollieren.

Kulanz und Kontrolle

Vom Rathaus aus starten Mandy Lehmann und ihre Auszubildende Saskia Böhme zur ersten Nachmittagsrunde: zur Spree, am neuen Park entlang, durch die Altstadt und zum Sulenciner Platz. Neben der Spreeinsel und den Wiesen an der Eisenbahnbrücke sind das die Orte, wo sich erfahrungsgemäß am meisten Menschen treffen. Die beiden Ordnungshüterinnen wurden von ihren Kollegen schon vorbereitet: An diesem Ostermontag wird wenig los sein. Denn der Himmel ist grau, die Temperaturen stark gefallen. Auch der Straßen-Eisverkauf des Carmeleon-Cafés am Marktplatz ist heute kein potentieller Sammelpunkt.

Der Angler, der mit seinem jungen Begleiter auf einer Bank an der Spree sitzt, darf bleiben. Denn Angeln ist Sport und Sport ist erlaubt. Solange der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Der ältere Herr, der weit entfernt auf einer Bank entspannt, muss auch nicht aufgescheucht werden. Weit und breit ist niemand zu sehen. "Sicher ruht er sich nur kurz aus und geht gleich weiter", schätzt Mandy Lehmann ein. Das Verweilen auf Bänken ist zum Pausieren erlaubt. Eine konkrete Zeitangabe dafür gibt es jedoch nicht. "Wenn die Person nach fünf Minuten wieder aufsteht, dann ist das in Ordnung", so Lehmann.

Die wenigen Passanten, ob in Paaren zu Fuß oder auf dem Rad, grüßen freundlich. Ältere Menschen sind oft mit Mundschutz unterwegs, hat Lehmann beobachtet. Obwohl es keine Pflicht gibt. Die Ordnungsamt-Mitarbeiterinnen haben Desinfektionsmittel und Handschuhe dabei. Damit sie im Fall einer Personenkontrolle und der Aufnahme von Personalien die Papiere nicht direkt anfassen müssen. Denn auch Selbstschutz spielt eine Rolle.

Auf ihrem Zettelblock hat Lehmann Info-Hotlines und die Anmeldungen der privaten Osterfeuer. 58 Stück für das gesamte Wochenende. Deren Kontrolle übernimmt aber praktisch die Feuerwehr.

Entgegen der ersten Ostertage ist es am Montag überall wie leergefegt. Gegen Abend könnten sich womöglich mancherorts Jugendliche versammeln, meint Lehmann. Aber das sei schwer zu kontrollieren. Wochentags fahren sie und ihre Kollegen auch gemeinsam mit der Polizei auf Streife. Dass es solche Teams nicht auch regulär in den Abendstunden gibt, findet Lehmann schade. Denn wenn beispielsweise Grüppchenbildung an einer schwer einsehbaren Stelle auf der Spreeinsel gemeldet würde, käme die Polizei oft zu spät an. Dann seien die Gruppen meist schon wieder fort. Als "Denkanstoß für die Jugendlichen" könnte eine regelmäßige Abendstreife dienen, als Zeichen, dass die Kontaktsperre ernst zu nehmen ist.

Nachfragen im Vorfeld

Einige Nebeneffekte habe die Verordnung außerdem: Viele Parkplätze sind nun in der Stadt frei. "Warum viele dennoch dort parken, wo es verboten ist, kann ich nicht nachvollziehen", sagt sie lachend. Falschparker nehmen sie und ihre Kollegen beim Corona-Kontroll-Streifzug übrigens auch mit auf.

Als Lehmann und Böhme am Sulenciner Platz ankommen, steht ein Mann sofort von der Bank auf und radelt davon. So sei das meistens. "Vor Corona hatten wir viel mehr persönlich mit den Menschen zu tun", sagt Azubine Böhme. Nun laufen sie weg.

Oft rufen Bürger nun auch im Vorfeld direkt im Ordnungsamt an und fragen nach Details der Verordnung, erzählt Lehmann: Darf ich angeln? Darf ich spazieren? Darf ich mit der Familie radfahren? Beschwerden oder Denunzieren gebe es nur selten.

Insgesamt findet sie immer wieder sehr lobende Worte für die Bürger der Kreisstadt: "Die Beeskower sind sehr einsichtig."