Annette Herold

Fürstenwalde/Schöneiche Es ist Montagnachmittag, blauer Himmel, die Sonne scheint. Das Thermometer zeigt dennoch kaum über zehn Grad Celsius, und die Schöneicher Ordnungsamtsmitarbeiterinnen Lüneburg und Frank beginnen mit ihrer Kontrolltour.

Sie rechnen mit dem, das sich gut zwei Stunden auch genau so bewahrheiten wird: Viel zu tun dürfte es nicht geben. Es ist zu frisch für einen langen Aufenthalt im Freien, kein Gedanke daran, sich etwa über Stunden im Schlosspark aufzuhalten. Dorthin führt sie ihr erster Weg, nachschauen, ob die strengen Kontaktbeschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ eingehalten werden.

Jugend in Gruppen unterwegs

An den drei Ostertagen zuvor sah es etwas anders aus in der Gemeinde, wie die beiden berichten. Viel eingreifen mussten sie auch da nicht, und genau das schildert Christoph Malcher, Chef des Fürstenwalder Ordnungsamtes, am Sonntagabend auch aus der Domstadt. Es habe durchaus Ansammlungen gegeben, vor allem Jugendliche seien in Gruppen angetroffen worden, auf der Bullenwiese etwa, im Stadtpark oder am Trebuser See. "Meistens haben sie sich schon aufgelöst, wenn wir herannahten", berichtet Malcher. Auch wenn er durchaus verstehen kann, dass die jungen Leute Gesellschaft haben möchten – durchgehen lassen kann er ihnen das nicht. Bei aller Oster-Idylle ist die Gefahr des Virus’ längst nicht gebannt, wie Experten die Lage einschätzen.

Die Kontrolleure sind nicht zu übersehen: In Fürstenwalde sind sie wie zum Beispiel auch in Bad Saarow mit Unterstützung der Polizei unterwegs, nur für den Fall, dass jemand uneinsichtig ist. Am Sonntagabend war diese Unterstützung in einem der beiden Fürstenwalder Spätkauf-Geschäfte von Nutzen, ist Christoph Malchers Worten zu entnehmen: Der Betreiber habe zunächst nicht eingesehen, dass sein Laden nach 18 Uhr nicht mehr geöffnet sein darf. Im anderen Spätkauf, der ebenfalls nach 18 Uhr noch Kunden einließ, habe da mehr Einsicht geherrscht. Wie Supermärkte dürfen diese Geschäfte derzeit auch sonntags öffnen – von 12 bis 18 Uhr.

Appell vor Strafe lautet vielerorts die Devise. "Wir wollen doch keinen Polizeistaat", sagt Malcher. In Absprache mit dem Bürgermeister sei ein Bußgeldbescheid erst die letzte Maßnahme. Einige mussten in Fürstenwalde seit Beginn der Corona-Enschränkungen schon ausgestellt werden, der Ordnungsamtschef spricht von etwa 50. Da sei es unter anderem um Supermärkte gegangen, in denen Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Die Schöneicher Ordnungsamtsmitarbeiterin Lüneburg berichtet, dass sich nach ihrer Beobachtung besonders oft ältere Kunden nicht daran hielten. Neulich sei eine ihrer Kolleginnen zum Thema Corona gefragt worden: "Glauben Sie das alles, was da erzählt wird?"

Keine Yacht-Kontrollen

Supermarkt-Einsätze sind Montagnachmittag nicht nötig, Kontrollfahrten schon, wie sie gerade Polizeihauptkommissar Dirk Preuß vom Fürstenwalder Revier unternimmt. Es sei vergleichsweise ruhig verlaufen, lautet auch sein Oster-Fazit. Allenfalls kleinere Einsätze habe es gegeben. "Die Leute haben das wohl intus", sagt er über die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen.

Die gelten auch auf dem Wasser. Im Landkreis Oder-Spree war in der Vorwoche eine Allgemeinverfügung zu Bootstourismus und Kontaktbeschränkungen erlassen worden. Kernaussage: Erlaubt sind nur Schiffe, die deren Einhaltung ermöglichen. Als Beispiele sind unter anderem Tretboote, Kajaks und kleine Segeljollen genannt, Motoryachten fehlen in der Aufzählung. Gesondert kontrolliert wurden sie allerdings nicht, wie es von der Wasserschutzpolizei heißt. Trotz einiger Bewegung auf dem Wasser habe man nicht eingreifen müssen.