Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Über der Bernauer Tafel braut sich Ungemach zusammen. Der Verein hat die Kündigung für seinen Standort an der Rüdnitzer Chaussee erhalten. "Bis zum Ende des Jahres müssen wir hier raus sein", sagt Norbert Weich, der Tafelgründer.

Anfang März hatte ein Beauftragter der Eigentümerin des Geländes, eine Liegenschaftsgesellschaft mit Sitz in Österreich, ihm und Tafel-Koordinator Peter Raske die schlechte Nachricht überbracht. Gerechnet hatten die beiden Männer nicht damit. Frühestens in fünf Jahren müsste sich der Verein eine neue Bleibe suchen, soll die Vermieterin noch vor wenigen Monaten versprochen haben. "Jetzt stehen wir da", winkt Norbert Weich ab.

Die Chancen stehen nicht gut

Die Chancen, ein adäquates Domizil für die Tafel Bernau zu finden, stehen nicht gut. Ein Grundstück mit einer Größe von rund 1200 Quadratmetern braucht der Verein, um Tafel-Laden und vier Kühlzellen, Lager- und Büroräume, Sozialtrakt, Möbellager und nicht zuletzt die Tafelfahrzeuge unterzubringen. "Wir würden sogar selbst bauen, doch es gibt keine Grundstücke", weiß Weich. Denn: Auch der Standort muss passen, wenigstens einigermaßen zentral liegen. "Viel weiter raus als jetzt kann er nicht liegen", ist sich Peter Raske sicher. Immerhin müssen die Kunden der Bernauer Tafel mit jedem Cent rechnen. Eine Anfahrt mit Bus oder Bahn ist daher ausgeschlossen.

1000 Familien versorgt der Verein im Monat mit Lebensmitteln. Die Reichweite der Tafel erstreckt sich längst über die Grenzen Bernaus bis nach Oderberg und Bad Freienwalde. Während immer mehr Tafeln in Deutschland wegen der Corona-Pandemie ihre Ausgabestellen dicht gemacht haben, hält die Tafel Bernau weiter zu den Bedürftigen. Zwar musste auch sie drei Ausgabestellen in Basdorf, Waldfrieden und Bernau-Süd schließen, weil die Vorschriften der Eindämmungsverordnung nicht einzuhalten waren, doch ihre Ausgabestellen an der Rüdnitzer Chaussee, in Werneuchen und Groß Schönebeck sind weiter geöffnet. Und: Das Tafel-Mobil liefert ebenfalls Lebensmittel an Bedürftige aus.

Familien brauchen Hilfe

"Insbesondere Familien mit Kindern brauchen jetzt mehr denn je unsere Hilfe", schätzt Peter Raske ein. Sie müssten, weil Schulen und Kitas geschlossen sind, selbst zu Mittag kochen. "Viele kriegen das finanziell nicht hin", weiß er. Gerade deshalb setzen Norbert Weich und er alles daran, ein neues Quartier zu finden. Die 200 Quadratmeter große Traglufthalle an der Oranienburger Straße, die ihnen die Stadt als Übergangslösung angeboten hat, ist viel zu klein. Deshalb geht die Suche weiter.