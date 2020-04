Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Während der Feiertage (Karfreitag) haben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Oder-Spree mit dem Coronavirus infizierte Personen und dazugehörige Kontaktpersonen besucht. "Diese stichprobenartigen Kontrollen werden seit drei Wochen regelmäßig im gesamten Landkreis durchgeführt", heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreise.

Die Behördenmitarbeiter verschaffen sich dabei einen persönlichen Eindruck über das Befinden der Betroffenen, bieten ihnen Beratung und Unterstützung an und überprüfen natürlich, ob sich alle tatsächlich zu Hause aufhalten. Die Angetroffenen seien erfreut über den Besuch der Behörde gewesen, stellten Fragen und gaben bereitwillig Auskunft über ihren Gesundheitszustand, teilte der Landkreis mit. Zur Aufmunterung bekamen sie als kleine Osterüberraschung einen Schokoladenhasen

Bei der jüngsten Kontrolle wurden 28 von 30 aufgesuchten Erkrankten und dazugehörigen Kontaktpersonen ordnungsgemäß in ihrer häuslichen Quarantäne angetroffen. Eine Person befindet sich nicht am Wohnort, sondern bei ebenfalls infizierten Verwandten ersten Grades in einem anderen Landkreis in Quarantäne. Dies wurde im Rahmen der Amtshilfe zwischen den Landkreisen so vereinbart. Eine erkrankte Person wurde nicht angetroffen, sie erhält unverzüglich eine Anhörung. Ihr droht ein empfindliches Bußgeld, kündigte die Kreisverwaltung an.

Platzverweise erteilt

Derweil haben die Ordnungsämter von Eisenhüttenstadt und der umliegenden Ämter kontrolliert, ob die Regelungen aus der Eindämmungsverordnung eingehalten worden sind. "Es war ein ruhiges Osterfest", bilanzierte Hans-Georg Köhler, Amtsdirektor von Neuzelle, der selbst Kontrollgänge gemacht hat. Es sei deutlich zu spüren gewesen, dass fast keine Touristen in Neuzelle waren.

Auch das Fazit von Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice, fällt im Großen und Ganzen positiv aus. "Eigentlich ist es ganz ruhig gewesen." Es mussten ein paar Ermahnung ausgesprochen werden, vor allem an Jugendliche, die sich nicht an die Abstandsregeln gehalten haben und in einer Gruppe unterwegs waren. Unter anderem an der Skateranlage aber auch an den Kiesgruben, dort an Angler, wurden Platzverweise ausgesprochen. Überprüft wurde unter anderem auch, ob Gaststätten, die Außer-Haus-Verkauf anbieten, die Abstandsregeln einhalten. Da habe es keine Beanstandungen gegeben, so Martina Harz.

In drei Fällen sei es noch nicht sicher, ob aus Hinweisen eine Anzeige wird. Unter anderem war in einem Fall nicht ganz klar, ob eine Ferienwohnung vermietet worden war oder nicht. "Das war etwas nebulös", erklärte Marina Harz. Das werde nun dem Landkreis zur Prüfung vorgelegt. Insgesamt 18 Mitarbeiter der Stadtverwaltung waren die Feiertage auf Streife im gesamten Stadtgebiet unterwegs.