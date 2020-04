Stefan Lötsch

Müllrose An drei Kreuzungen in Müllrose sind schon Ampeln aufgebaut worden, Vorzeichen gleichsam, dass ab dem heutigen Dienstag für voraussichtlich vier Monate mit deutlich mehr Auto- und Lkw-Verkehr in der Stadt zu rechnen ist.

Grund dafür ist, dass die Ortsumgehung von Müllrose, die Bundesstraße 87, in einem Teilabschnitt saniert wird. Unter anderem die Asphaltdeckeschicht wird ausgetauscht.

Die B 87 ist im Bereich der Baustelle nur halbseitig gesperrt. Richtung Beeskow kann die Bundesstraße nach wie vor befahren werden. Der Verkehr Richtung Frankfurt wird dagegen umgeleitet. Die Umleitung beginnt an der Einmündung der Landesstraße 435 (Beeskower Straße) auf die Bundesstraße. Sie führt durch Müllrose über die Beeskower Straße und die Frankfurter Straße zur nördlichen Auffahrt auf die B 87 kurz vor der Siedlung Junkerfeld.

Auffahrt zur L 37 ist gesperrt

Um den voraussichtlich deutlich erhöhte Verkehrsbelastung in Müllrose zu kanalisieren, wurden an den Kreuzungen Beeskower Straße/Mixdorfer Straße, Frankfurter Straße/Bahnhofstraße sowie Frankfurter Straße/Biegerner Straße Behelfsampeln aufgestellt, die den Verkehr regeln sollen. Die Auffahrt von der Landesstraße 37 (von und nach Dubrow) auf die Ortsumgehung ist während der kompletten Bauzeit, die voraussichtlich bis 17. Juli dauern wird, gesperrt.

Wenn die Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße abgeschlossen sind, wird der südliche Knotenpunkt mit der Landesstraße 435 /Beeskower Straße) voll gesperrt. Das Baufeld reicht bis an den Kreisverkehr. "Auch in diesem Bereich wird die Asphaltdecke erneuert", teilte der Landesbetrieb für Straßenwesen mit. Die Umleitung nach Müllrose erfolgt in dieser Zeit über die Auf- und Abfahrt zur Landesstraße 37, die dann wieder geöffnet sein wird.

Laut Landesbetrieb für Straßenwesen liegen die Kosten für die Maßnahme bei 2,1 Millionen Euro. Die Ortsumgehung ging Ende 2005 in Betrieb.