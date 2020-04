Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Nachdem Bruno Labbadias Vertrag im vergangenen Sommer beim VfL Wolfsburg nicht verlängert wurde, hatte der 54-jährige Trainer auch Anfragen aus dem Ausland vorliegen, wollte aber auf das richtige Angebot warten. Und das kam nun von Hertha BSC und Manager Michael Preetz. "Hertha war auch schon im Sommer mein Wunschverein. Ich sehe bei der Mannschaft und im Verein viel Potenzial", sagte er bei seiner Vorstellung.

Dabei hat der ehemalige Stürmer mit seinem eigentlichen Credo, keine Mannschaft innerhalb einer Saison zu übernehmen, gebrochen. "Die Alternative wäre gewesen, erst im Sommer einzusteigen. Aber es wird nur einen kurzen Urlaub geben und wir werden eine kurze Vorbereitung haben. Es wäre fahrlässig, dann erst reinzugehen. Wir müssen jetzt in Lösungen denken", erklärte Labbadia. Denn sein großes Ziel ist es, "die Mannschaft optimal auf Tag X vorzubereiten". Doch wann wieder gespielt wird, ist auch für Labbadia offen. "Das kann in drei Wochen sein, oder in fünf Wochen sein. Das kann auch erst im August sein."

Training in Dreiergruppen

Dazu soll die Mannschaft in acht Dreiergruppen auf dem Platz seine Spielidee verinnerlichen. Manager Michael Preetz erhofft sich, dass Labbadia "seine offensive Spielidee Stück für Stück durchsetzen kann." Doch Herthas neuer Trainer versuchte auf die Euphoriebremse zu treten. "Ich bin mir der Situation bewusst, dass es nicht so ist, dass wir hierherkommen, kurz mit den Finger schnipsen und es funktioniert." Labbadia ist mittlerweile der vierte Trainer der Berliner in dieser Saison. Bis vor kurzem befand sich das Team zwei Wochen lang in häuslicher Quarantäne. Daher stellt er sich auch auf viel mentale Arbeit beim Tabellen-13. ein. "Man hat das volle Paket mitgenommen, mehr geht gar nicht."

Dabei wollte Bruno Labbadia auch nicht auf die vergangenen Chaos-Monate bei den Berlinern zurückblicken. "Ich bin angetreten, um die Zukunft zu gestalten, da bringt es nichts, nach hinten zu schauen." Manager Preetz verwies dabei auch zunächst auf die aktuelle Situation, untermauerte aber Herthas Zukunftspläne. "Wir möchten uns weiterentwickeln und die Ambitionen international zu spielen, sind immer noch da." Der neue Berliner Trainer erklärte dazu lediglich: "Ich halte nicht viel von großen Ankündigungen, aber das heißt nicht, dass man keine Visionen hat. Aber man muss erst arbeiten, bevor man zu viel erzählt."

Dabei hofft Labbadia, dass er und sein Trainerteam die Spieler für seine Ideen begeistern können und alle Freude an der Arbeit haben. "Aber ich kann keine Freude haben, wenn ich keinen Erfolg habe. Also hoffe ich, dass die Freude bald überwiegt."